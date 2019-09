Michaela Meijer bara skrattar när vi påminner henne om vad som händer på VM i London för två år sen.

– Det var kalabalik där!

Meijer kom till mästerskapet med höga förväntningar, men alla drömmar om medalj krossades direkt i kvalet. Hon åkte ut på blygsamma 4,35 och lämnade Olympiastadion i tårar.

Efteråt kom en högst oväntad förklaring till missen: Mattan låg för nära gropen där staven sätts i. När staven böjdes tog den i mattan och det var därför Meijer inte fick med sig någon fart i hoppet.

Sverige lämnade in en protest mot arrangören, men det hjälpte inte.

– Mattan ska ligga på ett fast ställe, men det gjorde den inte. Och det där ska inte få hände på ett mästerskap. Men… nu har jag koll på det, så om jag får samma känsla igen så vet jag vad det handlar om, säger Meijer.

Tar du revansch i Doha nu?

– Jag hoppas det!

Haft problem i sommar

Michaela Meijer, som missade hela förra säsongen på grund av skada, har hoppat 4,70 i sommar men när vi frågar om hon är nöjd med säsongen svarar hon direkt ”nej”.

Hon vill mer.

– Det har känts bra, men blivit kasst. Och när man inte får med sig några vettiga resultat så sätter det sig lite i skallen. Men jag fick till ett 4,70-hopp innan VM i alla fall.

Du har gjort två 4,70-hopp i sommar?

– Ja, det är sant. Men min hoppning har inte varit tillräckligt stabil. Jag och min tränare har jobbat mycket mer att hitta rätt tajming och det känns som att det sitter nu. Jag hoppas det.

Vad har du för mål i Doha?

– Först och främst handlar det om att komma till final, inte minst med tanke på vad som hände på förra VM. Ett kval är ett kval. Och jag tror att det kan gå lite hur som helst för folk, eftersom VM ligger så sent och alla har haft olika uppladdningar. Vissa började säsongen sent för att orka hålla i gång hela vägen till nu, andra hade ett break mitt under säsongen.

– Det är nytt för alla. Vi får se vilka som hanterar det bäst.

Kvalet i damernas höjdhopp avgörs under fredagen.