Svenska supertalangen redan ett nytt guldhopp

I dag börjar junior-VM i friidrott i Kenyas huvudstad Nairobi. Och efter den hysteriska uppvisningen vid U20-EM i Tallinn i somras – guld i både längdhopp och tresteg – siktar Maja Åskag på att komma hem med nya mästerskapsmedaljer.

– Det är svårt att repetera ett mästerskap som det i Tallinn, men målet är självklart att jag ska prestera på topp i båda grenarna och att kunna ge allt, sedan får man se hur långt det räcker.

– Jag är favorit i tresteget och med mitt 6,80 hopp som var i för mycket vind, hade jag varit favorit i längd. Nu ligger jag topp-fem där med mitt giltiga resultat.

Förutsättningarna i Kenya då? Värmen är, tvärtemot vad många kanske tror, inte extrem på något sätt. Temperaturen är behaglig, eller ”lagom” som den svenska supertalangen beskriver den. Men det finns ett orosmoln: den höga höjden.

Redan första dagen på plats i Kenya märkte Åskag hur det påverkade henne.

– Jag gick uppför en trappa inomhus och kände ”gud, mina lungor gör ont, är jag så här otränad”, det är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Jag trodde inte att det skulle vara så påtagligt.

Hon berättar att de lägger in mer vila under träningspassen för att ge kroppen chans till återhämtning. Om och hur det kommer att påverka henne på tävlingsbanan återstår att se.

– Som tur är springer jag inte långt, men det tar längre tid att återhämta sig och eftersom jag har ett så intensivt schema kanske det påverkar.

”Flög lite som på moln”

I juli svarade Maja Åskags för en sensationell prestation i U20-EM i Tallinn. Spänstfenomenet hoppade som i trans. Hon slog till med superhopp i både längd och tresteg – 42 respektive 43 centimeter längre än hon tidigare hoppat – och kom hem med två guldmedaljer. Jämförelserna med Carolina Klüft kom snabbt.

Hon följde upp trestegsguldet med att hoppa 6,80 i längd – ett världsresultat.

– Längden var bara en bonus. Jag gick in där och hade inga förväntningar, tänkte bara att jag skulle gå in och ha kul och njuta och så blev det jättebra. Det kanske är det som behövs, att man ska gå in och vara avslappnad, inte tänka så mycket på medaljer utan bara gå in och göra det man vet att man kan.

6,80 hade räckt till en femteplats på senior-VM 2019 och en åttondeplats i OS i Tokyo.

– Jag vet, det är helt sjukt. När man tänker så där får man perspektiv på det och det blir helt plötsligt jättelångt.

Nästa år väntar två stora seniormästerskap: EM i München i augusti och före det den stora höjdaren, VM i USA.

Började med friidrott 2016

Trots att Sverige har haft många lysande friidrottsstjärnor har Maja Åskags rum inte tapetserats med affischer på varken Carolina Klüft eller Khaddi Sagnia – båda framgångsrika i hoppgrenar.

– Jag började med friidrott 2016, då var jag ändå ganska gammal (13 år reds. anm.), det kanske är när man är yngre man har idoler och då hade jag ingen koll på friidrott. Då höll jag på med gymnastik.

Maja Åskag Ålder: 18. Klubb: Råby Rekarna FIF, Eskilstuna. Äter helst: ”Alla sorters pasta. Jag älskar pasta.” Dricker helst: ”Iste.” Lyssnar på: ”Jag tycker om the 1975, det är ett band som alla kanske inte vet vad det är.” Ritual på tävling: ”Jag har ett turhalsband. Det är min systers, jag hade det någon gång när det gick svinbra, sedan dess har jag haft det på tävling och det har också gått jättebra.” Så firar hon ett JVM-guld: ”Då åker jag på en mysig utflykt med kompisar och familj.” Kuriosa: Hon är uppvuxen i en handbollsfamilj och hennes farbror, Tomas Svensson, gjorde 330 landskamper för Sverige. Visa mer