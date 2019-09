Det var några magiska dagar för Sverige i Cali, Colombia, i juli 2015.

Armand ”Mondo” Duplantis gjorde sitt allra första mästerskap i den blågula dressen och vann UVM-guld på 5,30.

Dessutom tog Elienor Werner guld i damernas stavhopp. Hon hoppade 4,26 – 21 centimeter högre än tvåan (!) – och fick träffa legendaren Sergej Bubka efteråt.

– Nu drömmer jag om OS-guld, förklarade Werner i en intervju med internationella friidrottsförbundet efteråt.

Vad som hände sen? Werner tävlade under inomhussäsongen 2015-2016 och höjde sitt personliga rekord till 4,35. Sommaren 2016 gjorde hon bara en tävling och hoppade 4,10. 2017 blev det också bara en tävling, med 4,02 som resultat.

Efter det har drygt två år passerat (811 dagar för att vara exakt) utan att Elienor Werner har ställt upp i en enda tävling.

– Vad som har hänt med henne? Jag vet inte riktigt, jag vet bara att hon försvann från kartan, säger Jonas Anshelm, juniorlandslagets förbundskapten som var ansvarig under UVM i Cali 2015.

– Hon var en jättetalang, precis som ”Mondo” Duplantis. Och när hon tog UVM-guld… då trodde man ju att hon skulle fortsätta rakt upp mot toppen. Men man vet aldrig vad som väntar runt knuten.

– Det är tråkigt att hon försvann.

”Det är superfrustrerande”

En snabb sökning på nätet visar att Elienor Werner precis har börjat plugga ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Allting tyder alltså på att hon lagt friidrottssatsningen åt sidan.

Men det har hon inte.

– Under hela den här perioden som jag varit borta så har jag fortsatt att elitträna och det gör jag fortsatt i dag. Jag har egentligen aldrig lagt ner, jag är elittränad just nu, säger Werner när SportExpressen når henne på telefon under en lunchrast i skolan.

Så varför tävlar du inte?

– Det började 2017 med att jag åkte på en ganska efterhängsen fotskada. Det var en inflammation i foten som gjorde att den svullnade upp och… det gjorde ont. Sen har jag haft oflyt med nya skador och infektioner så fort det kommit till tävling.

– Den här sommaren var jag tävlingsredo och skulle ställa mig på tävlingsbanan igen, men så åkte jag på en infektion och var tvungen att ta två antibiotikakurer. Det förstörde lite.

Hur irriterande har det varit att inte kunna tävla på två år?

– Det är klart att det är superfrustrerande. Jag älskar att tävla och jag älskar stavhopp, så jag saknar den känslan av att stå där på banan igen och få tävla med de bästa. Det är det man strävar efter och det är också det som motiverar min träning, det är hela tiden att kunna tävla mot de bästa.

– Det har varit extremt frustrerande att inte få ut det som jag vet att jag kan få ut.

Siktar på comeback i vinter

Tränaren Conny Silfver berättar att Elienor Werner imponerar på träningarna, men hon kan ännu inte kan hoppa med full ansats och styva stavar. Det är en bit kvar innan hon kan ta upp jakten på Angelica Bengtsson och gänget.

– Hon är fortfarande sugen och har verkligen kapaciteten att lyckas, säger Silfver.

Werner själv har siktet inställt mot toppen.

– Jag har alltid haft långsiktiga mål och de har aldrig ändrats, de har funnits kvar. Och det är att bli så bra som jag kan bli och tävla internationellt med de allra bästa, säger 21-åringen från Värmdö i Stockholms skärgård.

Gör du ett nytt försök nästa sommar?

– Nej, jag gör ett nytt försök redan nu till inomhussäsongen. Tanken är att jag ska börja tävla då och det är jag väldigt taggad på, det ska bli kul.

Hinner man gå på Handelshögskolan och samtidigt vara stavhoppare på högsta nivå?

– Ja, om man vill! Jag behöver vara lite ”busy” för att kunna prestera mitt bästa. När det är träning så fokuserar jag hundra procent på den och sen man ett litet break när man är i skolan. Jag tror det gynnar mig både i skolan och i idrotten att ha den balansen. Det kommer fungera väldigt, väldigt bra.

Är det många som undrar varför du inte tävlar längre?

– Ja, det är klart. Det är folk som undrar vart jag tagit vägen, för jag har inte varit så öppen med det heller. Folk har nog undrat vart jag försvann.

Får stöd av Duplantis

Samtidigt som Elienor Werner har varit borta från den stora scenen så har Armand Duplantis utvecklats till en av världens absolut bästa stavhoppare. Förra säsongen tog han EM-guld i Berlin och hoppade 6,05 – det är bara Sergej Bubka och Sam Kendricks som hoppat högre än så utomhus.

Werner har fortfarande kontakt med Duplantis.

– Vi hängde faktiskt i går, när han var hemma i Stockholm. Vi lärde ju känna varandra innan han blev så stor, så det är väldigt kul att få följa hans framgångar på nära håll. Jag är väldigt glad för hans skull.

Peppar han dig i din satsning?

– Det gör han! Vi snackar väldigt mycket stavhopp.

Efter UVM pratade du om OS-guld, siktar du fortfarande lika högt?

– Det gör jag absolut, annars skulle jag inte träna på den nivån som jag gör. Om jag inte kunde se mig själv stå högst upp på pallen så skulle jag nog inte kunna kämpa mig igenom alla pass.

– Men det kanske inte blir nu till OS 2020, det vore lite för hårt mot mig själv att sätta det kravet. Men längre fram. Jag har åren framför mig fortfarande.

– Den som aldrig ger upp är svår att slå.

LÄS MER: Lisa Gunnarsson om skadan – missar VM i Doha 2019