OS hålls i Tokyo under nästa sommar och under torsdagen avgjordes att kval där traihtleter hade chansen att knipa en OS-biljett. De brittiska triathleterna Jess Learmonth and Georgia Taylor-Brown kom först till upploppet, men skulle då stå för ett förande misstag.

Duon tog varandra i händerna och krossade mållinjen hand i hand. Efter att ha granskat målfoton tilldelades Learmonth först segern. Men de båda triathleterna fick sedan mardrömsbeskedet: De hade blivit diskade.

Den brittiska duon bröt nämligen mot regeln som förbjuder tävlande att inte göra någon ansträngning för att separera sluttider.

Överklagan avvisades

En överklagan mot diskvalificeringen gjordes, men avvisades snabbt och resultaten justerades.

Brittiska Vicky Holland, som tilldelades tredjeplatsen efter diskkvalificeringen, tycker synd om duon.

– Jag känner verkligen för Jess och Georgia eftersom de gjorde ovanligt bra ifrån sig i dag och krossade startfältet. Samtidigt förtjänar de platserna de sprang in på, säger Holland till BBC.

Både Learmonth och Taylor-Brown riskerar nu att missa OS.

– Jag vet inte hur det Brittiska trathlon-förbundet kommer genomföra uttagningen nu. Jag skulle inte vilja vara den som tog ut laget, säger Holland.

Iora Duffy, Bermuda, tilldelas segern och Italiens Alice Betto fick andra platsen.