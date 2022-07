Hyperandrogenism är ett tillstånd orsakat av överproduktion av androgener i njurbarken, äggstockarna eller testiklarna. Hyperandrogenism hos

kvinnor innebär att produktionen av manliga könshormoner som testosteron är ökad.

I en studie på Karolinska institutet slår Angelica Lindén Hirschberg, professor

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, fast att:

✓ Manliga könshormoner befrämjar idrottsprestation genom potenta

anabola effekter

✓ Milda och uttalade former av hyperandrogenism är

överrepresenterade hos kvinnliga elitidrottare.

För att få delta i medeldistanslopp på elitnivå måste kvinnliga utövare maximalt ha ett testosteronvärde på 5 nanomol per liter. Kvinnor har normalt ett testosteronvärde på 0,12-1,79 nanomol per liter, män har vanligtvis 7,7-29,4. Hyperandrogena kvinnor ligger i snitt på 18,3 nanomol per liter.

Enligt nyhetsbyrån AP så har WA:s vetenskapliga grund för påståendet att hyperandrogena uövare har en fördel gentemot sina konkurrenter blivit kraftigt ifrågasatt.

DSD används som en paraplybenämning för situationer när kromosomer, könskörtlar (dvs testiklar eller äggstockar) eller hormoner avviker från det vanliga. De olika tillstånden delas in i olika kategorier och den som är aktuell för elitidrotten är 46,XY:

✓ 46,XY kromosomer inklusive testikeldysgenesi (underutveckling av testiklarna), avvikande testosteronproduktion eller -effekt.

Källa: Karolinska Institutet/AP/DSD-life/TT.