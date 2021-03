Stjärnornas kritik mot SOK: ”Det låter galet”

Nyligen publicerade Sveriges största maratonstjärnor ett öppet brev där man kritiserade SOK (Sveriges olympiska kommitté).

Anledningen var de höga uttagningskraven inför OS där herrarna måste klara 2.08,00 och damerna måste klara 2.25,00.

”Är Sverige unikt genom att inte vilja ha förebilder? Vi vill inspirera fler att utvecklas genom idrotten och sprida de olympiska värderingarna. Men var är respekten och strävan efter utveckling, för att citera SOK:s uppdrag?”, stod det bland annat i det öppna brevet signerat Mustafa Mohamed, David Nilsson, Carolina Wikström, Charlotta Fougberg och Hanna Lindholm.

Mo Farah kritiserar SOK

SOK har satt sina krav utifrån att löparna ska klara av att placera sig bland de åtta bästa i OS och det får nu även internationella storstjärnor att reagera. Mo Farah, 10-talets dominant i de längre distanserna, säger att han lider med Mustafa Mohamed.

– Jag känner Mustafa väldigt väl, och när han klarade OS-gränsen så var jag så glad för hans skull. När jag sen fick reda på att deras OS-kvalgräns ändrats så var det en besvikelse, för alla idrottare i världen vill ju till OS, säger han till SVT.

Mo Farah tycker att kvalgränsen är ”skadlig”.

– Det som är viktigt är att ge unga och duktiga barn hopp och förebilder. Jag kan förstå att de har topp åtta-regler, men jag tycker att det måste ändras. För om man bara bryr sig om de som har slutat topp åtta, vad händer då med alla andra? Till exempel så kan ju såna som man inte trott ska hamna topp åtta ta en överraskande vinst, eller ett överraskande personbästa.

”Inte motiverande för idrottarna”

Även Bashir Abdi, EM-silvermedaljör på 10 000 meter, har pratat med SVT.

– 2.08, det låter galet. Den internationella gränsen är 2.11,30, och de här grabbarna har ju sprungit 2.10. Så de förtjänar ju verkligen att få åka till OS. Det här är inte motiverande för idrottarna. Det här är snarare hur man inte motiverar idrottarna. Om man ska hålla på på det här sättet, hur ska ungdomarna då tänka i framtiden?, säger han.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo bemötte maratonlöparnas kritik i samband med det öppna brevet.

– Våra uttagningskriterier är på samma nivå för alla idrotter. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt i grenarna som ska kvala in under våren. Det är förhoppningsvis i alla fall ett maratonlopp kvar under våren. Vi hoppas att de får till bra resultat där så att vi får med maratonlöpare till Sapporo, sa Reinebo.