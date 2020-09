Stjärnan tog ställning – blev utan inkomst

Runt om i världen går idrottare ner på knä i sympati för Black Lives Matter-rörelsen. Men det finns fortfarande ställen inom idrotten där sådana ställningstaganden inte är välkomna.

Gwen Berry är just nu USA:s främsta släggkasterska. Efter att ha vunnit Pan America Games 2019 valde hon att ta ställning mot orättvisor som drabbar svarta och minoriteter i USA genom att höja sin arm på prispallen – då straffades hon av USA:s olympiska kommitté, berättar hon i en video på The New York Times.

– Jag kände att nationalsången inte talade för människor som mig. Frihet och rättvisa gäller inte för svarta människor i Amerika, jag hade inte känt frid om jag inte gjorde något i den stunden, säger Berry i videon.

Får inte ta ställning

Berrys agerande ansågs strida mot regel 50 i den Olympiska kommitténs regelverk. Regeln säger att tävlande inte får demonstrera för någon fråga som rör politik, religion eller ras i samband med olympiska tävlingar.

– Tanken bakom regeln är att alla ska enas och hålla sig till idrotten. Det finns inget sånt, alla olympiska tävlande har kämpat för något och tror på något, säger Berry.

– Vi kan protestera utanför den olympiska byn men vem ser det? Ingen. Hela världen ser när vi protesterar på pallen.

Står utan ekonomiska förutsättningar

Sedan Berry straffades av kommittén har hon inte längre några sponsorer och har blivit helt utan idrottsliga bidrag. Idrottare som trotsar den Olympiska kommittén hamnar ofta i en situation där de måste välja mellan att antingen vara tysta eller äventyra hela sin karriär, skriver The New York Times.

– Jag är redo för Tokyo 2021 och att stå på pallen, men då vill jag kunna höja min näve och min röst utan att bli straffad. Det är dags att de gör sig av med regel 50, säger Berry.

Inte första gången någon straffas

Under OS i Mexico City 1968 höjde amerikanerna John Carlos och Tommie Smith sina händer under prisceremonin och straffades likt Berry. Carlos och Smith valdes senare in i den USA:s Olympiska- och parolympiska Hall of Fame.

– De älskar att prata om idrottare med tuff bakgrund men så fort idrottaren är bland de bästa i världen får man inte prata om rasism och orättvisor längre, det är hyckleri, säger Berry.