Dådet inträffade i söndags och till finska Yle berättar Kaisa Salis make Markus att Kaisa under omständigheterna mår bra.

– Turen var på hennes sida. Hon vårdas som bäst på intensiven och vi vet mera i morgon, säger han.

”Kniven skapade ett hål från min rygg till mitt bröst”

Den numera 38-årige Sali avslutade så sent som i höstas sin karriär och är en av Finlands främsta triathleter, med ett VM-silver och ett VM-brons i bagaget. Hon vårdas just nu på Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Under söndagen postade Sali ett Instagraminlägg där hon förklarar vad som hände.

– Den enorma kniven skapade ett hål från min rygg till mitt bröst. Men som tur var skadades inga viktiga organ. Det finska sjukvårdssystemet är fantastiskt och jag är i goda händer, skriver hon i ett Instagraminlägg som överösts med stöttande kommentarer från fans som önskar henne en snabb tillfriskning.

En man gripen

Enligt finska polisen i Lappland så har en 30-årig man hemmahörande i Kolari gripits misstänkt för försök till dråp. Något motiv till dådet har inte framkommit.

– Den misstänkta är en gammal bekant för polisen. Han har också tidigare haft med polisen att göra. Motivet klarnar under förundersökningen. I det här skedet vet vi inget om det, säger Kirsi Huhtamäki från finska Lapplands polisinrättning till finska Yle.

