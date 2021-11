Stefan Holms oväntade projekt – med kärleken

De flesta förknippar Stefan Holm, 45, med friidrott. Holm tog OS-guld som höjdhoppare och har efter karriären arbetat som tränare och haft uppdrag i den internationella olympiska kommittén. Många känner även till den tidigare höjdhoppsstjärnans stora intresse för lego.

Men Holm har ytterligare en passion i livet, som han dessutom delar med flickvännen Jessica Eriksson: Skrivandet. Paret har skrivit flera texter tillsammans och ger nu ut julnovellen ”Kärlekens likör” som e-bok.

Detta efter att Everlasting Publisher, ett förlag som inriktar sig på ”romantik, fantastik och erotik”, lanserat en tävling där hobbyförfattare kunde få chansen att ge ut en egen novell.

Stefan Holm om novellen

I en video på förlagets Instagram-konto berättar Stefan Holm om upplägget för historien som utspelar sig i ”Kärlekens likör”.

– Det handlar om Kevin som är på den stora julbalen i Solvik där han bor. Precis när balen är över möter han kvinnan i sitt liv. Hon löser ut honom i baren där han inte har pengar på sitt Visa-kort. Innan han hinner börja prata med henne är hon borta. Han tänker att det är väl lätt att hitta henne igen, i en tid av sociala medier. Han letar och letar, men hon står inte att finna.

Han avslutar med en cliffhanger:

– Han inser att den enda chansen är att hon dyker upp på nästa års julbal och förberedelser minutiöst inför detta. Så vi får väl se om hon verkligen kommer tillbaka och hur det går...

Jessica Eriksson berättar att paret skickat in bidrag till novelltävlingar även tidigare, och att idén till den nyligen utgivna julnovellen uppstod under en hundpromenad.

– Vi började prata om vad som skulle kunna hända. Vi visste att det skulle vara ett jultema och sedan sneglade vi lite på vänner i vår bekantskapskrets och historier om hur folk har träffats.

Ska skriva fler noveller

Stefan Holm har tidigare skrivit krönikor åt Värmlands Folkblad, och erkänner att hans stilistik skiljer sig något från flickvännens. Men i samarbetet med novellen upplever de att ”helheten blir större än delarna”.

– Jag är i grunden mer av en krönikör och vill skriva korta rappa meningen och driva handlingen framåt hela tiden, medan Jessica mer vill beskriva saker och få in färger och former. Men det blir en bra rytm när vi går in och petar i varandras meningar, säger Holm.

Tanken är nu att paret ska skriva en novell i kvartalet, där bland annat en alla hjärtans dag-berättelse är under produktion.

Se även: Zlatan dyker upp i spridda klippet