I september avgörs VM i friidrott. Daniel Ståhl utökade sitt favoritskap till VM-guldet under söndagen då han vann diskustävlingen under Diamond League-galan i London – detta efter ett nytt långt kast.

– Man kan inte slänga 70 meter varje dag men jag är nöjd. Jag är trött på att tävla nu så jag kommer att ta ett brejk, sedan blir det hårdkörning i augusti igen, säger Ståhl, till TV4, som har haft en fantastisk vår.

Svensken vann på 68.56 före tvåan Fedrick Dacres, Jamaica, som kastade drygt 67 meter.

Ståhl var dock en bit från 71.86 som han kastade i Bottnaryd under slutet av juni, men att 26-åringen just nu är världens bästa diskuskastare går inte att betvivla. Men om det kommer något världsrekord under den här säsongen vet han inte

– Då kommer det att krävas bra förhållanden. Det är då världsrekorden kommer.