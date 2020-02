Armand Duplantis var nära på världsrekordhöjden 6,17 redan i säsongsdebuten inomhus i tisdags.

Han var då över ribban i andra försöket på en gala i Düsseldorf, Tyskland, men touchade ribban på vägen ner och fick nöja sig med 6,01 meter – världsårsbästa och svenskt rekord.

Under lördagskvällen seglade han över 5,52, 5,72, tävlingsrekordet 5,92 och svenska inomhusrekordet 6,01 innan han bestämde sig för att höja ribban till den högsta höjden genom tiderna: 6,17.

20-åringen rev på det första försöket.

Duplantis i chock efter världsrekordet

Men på det andra flög han över, touchade ribban på vägen ner – men inte värre än att den låg kvar.

Världsrekordet var ett faktum.

Svensken var i chock när SportExpressen fick tag i honom strax efter monsterhoppet.

– Det känns fruktansvärt, skrattade Duplantis.

– Jag kan inte förstå det här. Det är svårt att greppa, fortsätter han.

Mamma Helena: ”Det känns overkligt”

Bilderna på Duplantis eufori efter världsrekordet har spridits över hela världen. 20-åringen vrålade ut sin glädje och sprang sedan direkt till sin mamma Helena på läktaren för att omfamna henne i en lång kram och pussa henne.

– Jag sprang bara dit och ville omfamnade henne. Vi kramades, vi grät och skrattade. Jag vet faktiskt inte vad vi sa till varandra. Vi njöt bara av stunden och försökt stanna tiden, säger Duplantis.

Mamma Helena Duplantis är mäkta stolt.

– Det känns overkligt just nu, det har ännu inte riktigt fallit in om jag ska vara ärlig, säger hon till SVT Sport.

– Jag kan inte processa det just nu. Det var känslor och tårarna kom, det var helt otroligt. Det känns overkligt just nu, det har ännu inte riktigt fallit in om jag ska vara ärlig,.

Duplantis hälsning till Sverige: ”Tacksam”

Duplantis är inte ensam om att som svensk inneha ett världsrekord i friidrott. Sedan tidigare innehar även Kajsa Bergqvist (höjdhopp, 2,08) och Susanna Kallur (60 meter häck, 7,68) världsrekord inomhus.

Som tack för stödet vill Armand Duplantis skicka en speciell hälsning till alla fans hemma i Sverige.

– Stort tack till alla där hemma. Ni har varit ett otroligt stöd. Jag vet att många av er har trott på att jag kan klara det här. Och när folk verkligen tror på dig, då börjar du tro på dig själv. Jag är otroligt tacksam för stödet, säger han till SportExpressen.

