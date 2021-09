Sofie Skoog rev tre gånger på 1,82 meter i Finnkampen.

Efter det sista hoppet vinkade hon till publiken innan hon satte sig ner på mattan och brast ut i tårar.

Anledningen?

Finnkampen var 31-åringens sista tävling och hon kramades om av sina lagkamrater samtidigt som tårarna fortsatte falla från kinderna.

Sofie Skoog i tårar efter hoppet

I SVT hyllades Sofie Skoog av Alhaji Jeng.

– Det här är en personlighet som är fantastisk. Jag hade äran att få tävla och träna med henne. En glädjespridare. Jag förstår att det är otroligt känslosamt för henne en dag som denna. Jag kommer sakna Sofie Skoog, säger Jeng.

Skoog beskrev sina tårar som glädjetårar och försökte sätta ord på sina känslor kort efter det sista hoppet.

– Just nu är det all over the place med känslorna. Jag vet inte riktigt vad jag känner, glädjetårar och stor tacksamhet för jag fick hoppa inför publik och att det var just Finnkampen som jag rankar väldigt högt som tävling. Men det är väldigt känslosamt.

– Vi har hoppat helt utan publik och min sambo fick inte ens komma in på arenan för det har varit så extremt hårt. Sen att få avsluta på ett sånt sätt, tillsammans med Erika (Kinsey) som är min bästa vän, jag känner verkligen en stor tacksamhet till allt, säger Sofie Skoog.

