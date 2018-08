Skandalprofilens nya liv i det dolda

Hans 20,73 är fortfarande den tredje bästa kulstöten i svensk idrottshistoria. Han har tagit elva SM-guld. Men Jimmy Nordin identifierar sig inte som friidrottare längre.

Han är koordinator på bemanningsföretaget Veteranresurs. Han är trubadur med målet att förändra Sverige. Och när SportExpressen ringer upp avslöjar Nordin att han sedan en tid tillbaka snöat in på skattjakter. Utrustad med en metalldetektor går han runt i skogarna i Gävle och letar efter det där fyndet som kan göra honom ekonomiskt oberoende.

Jimmy Nordins nya liv

– Jag hittade grym grej häromveckan. Ett silvermynt från 1772. Gustav III:s kröningsmynt. Det låg en decimeter ner i jorden. Tyvärr ger det inte några jättepengar. Nånstans kring 8, 10 000 kronor. Det finns ju en gemenskap kring det här, grupper på Facebook för folk som letar, säger Nordin.

– Jag har inte räknat på det. Jag är ute när jag kan. Men man vill ju hitta nån riktigt stor skatt. Det vore jäkligt nice. En riktigt fet diamantring. Men man hittar mest silver och mynt. Vi var ju rädda för ryssarna i det här landet, och då grävde folk ner saker i marken. Sedan har det glömts bort eller så har folk blivit sjuka eller dött.

”Pajasorganisation”

Friidrotten har alltså hamnat i bakgrunden. För Nordin går silvermynten, vardagen och musiken före allt som har med sport att göra. Många minnen han bär med sig från idrotten har dessutom ett stråk av sjudande vrede i sig. När Svenska friidrottsförbundet kommer på tal skrattar han bittert.

– Svenska friidrottsförbundet... har de gjort något bra någon gång? Kommer du på något bra de har gjort någon gång? Idrottarna tränar på egen hand. Förbundet är en pajasorganisation som sitter och leker föräldrar på stan. De har inte gjort mycket överhuvudtaget. De har aldrig hjälpt till under min karriär på något sätt, säger Nordin.

– Det var magiskt att träna och tävla och göra bra resultat. Men det hade inget med förbundet att göra. Det är helt eget, helt fristående. Förbundet gör ingenting. De är bara där och visar sig på styva linan när det går bra. När man är skadad finns man inte. Då existerar man inte.

”Riktigt jävla skitförbund”

Bitterheten har delvis sin förklaring i det som hände under EM 2006 i Göteborg. Då blev Nordin omhändertagen av polis efter att ha druckit sig berusad iklädd landslagsdräkt i en vip-bar inne på Ullevi. Nordin upplever att förbundet svek honom i skandalens eftersvallningar.

– De sa på presskonferensen att jag skulle få all hjälp jag kunde få. Senare på dagen uteslöt dem mig från teamet och skickade hem mig på ett tåg. Veckan efter stängde de av mig från Finnkampen. Det var den hjälpen jag fick av dem, säger Nordin.

– De ville städa undan skandalen och göra ingenting. De vill inte bry sig om de aktiva, och det gör de inte heller. Man får ingenting. Man får inget traktamente när man åker i väg, man får absolut ingenting. Det är ett riktigt jävla skitförbund.

Nordin blir på desto bättre humör när han blir ombedd att beskriva sin musik. 38-åringe från Falun har släppt flera album, där låtarna heter saker som "Ensam i sin eka" och "Was I too wasted again?".

– Vad kan man kalla det? Country-folk. Det är lite Dylan-, Neil Young-stil, säger han.

”Samhället fungerar inte”

Skriver du låtar om din idrottskarriär?

– Inte riktigt. Jag tycker inte att det finns något att hämta där. Kanske att man har känt sig halvdåligt behandlad. Då har man tagit idrottsminnen som inspiration.

– Jag är ganska politisk. Jag skriver om saker inte gillar och saker jag skulle vilja se förändrat. Jag tycker samhället på det stora inte fungerar. Arbetslösheten blir bara större. Jobben flyttas utomlands. Tills slut kommer allt bli robotstyrt. Finns det något jobb för människan då? Man kollar på vad lägenheter och hus kostar jämfört med vad folk tjänar. Hur fan ska folk ha råd att bo? Haven dör. Fiskarna dör. Det är snart alger i hela Östersjön. Klimatproblem, vi har inget vatten, vi har för varmt. Och jag har skrivit en låt som heter "Devil's heart". Den handlar om Försäkringskassan.

– Mitt långsiktiga mål är att sprida musiken. Varje ny lyssnare kan bli en ambassadör som sprider den vidare.

FOTNOT: SportExpressen har sökt Friidrottsförbundet för en replik på Nordins kommentarer. Generalsekreterare Stefan Olsson hälsar följande: "Är det Jimmys uppfattning så får den förstås stå för honom. I övrigt finns egentligen ingen anledning att kommentera något i all den stund det han hänvisar till hände för mer än tolv år sedan."

