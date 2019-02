Natten till lördagen slog den svenska jättetalangen Armand Duplantis till med ett imponerande hopp under en tävling i Arkansas. Svensken tog sig över 5,92 – vilket var nytt världsårsbästa och en putsning av hans eget svenska inomhusrekord.

På söndagen tävlade Angelica Bengtsson i en tävling i franska Clermont-Ferrand. Där stod svenskan för en om än mer imponerande insats.

Bengtsson tog sig över 4,81 – nytt svenskt rekord med hela sex centimeter.

Bengtsson var felfri över årsbästat 4,65 och klarade även sedan 4,73 i tredje försöket. När ribban därefter höjdes till 4,81 klarade 25-åringen i första försöket.

– Det var helt fantastiskt, jag blev superförvånad när jag kom över. Jag nuddade ribban lite och då brukar den inte stanna kvar, men det gjorde den. Det var helt otroligt, säger Bengtsson när SportExpressen når henne.

Var 4,73 målet, eller vad tänkte du när du hade klarat det?

– 4,81 var målet. Det var där tankarna fanns inför, för det skulle vara svenska rekordet. 73 var personligt rekord, men det är ju svenska rekordet som spelar roll.

Angelica Bengtsson slog svenskt rekord

Hon gjorde tre misslyckade försök på nästa höjd: 4,87.

Bengtsson blev tvåa i tävlingen bakom Anzjelika Sidorova. Hon klarade samma höjd som ryskan men hade fler rivningar på höjden innan.

Det var bara två veckor sedan som Michaela Meijer slog rekordet (som Bengtsson satte 2015) när hon hoppade 4,75 i Nordenkampen.

– Michaela tog ju mitt rekord med fem centimeter, så då fick jag svara med sex centimeter. Så det var också väldigt roligt, skrattar Bengtsson.

Vad betyder de här duellerna?

– Det betyder jättemycket. Det är nästan tråkigt att hoppa utan att hon är där. Sedan älskar jag att vara bäst, så det är inte kul att inte vara det. Så den är nyttig, men inte kul. Det blir ännu härligare vinst i dag.

Om duellerna med Meijer

Under de senaste åren har just Bengtsson och Meijer turats om att inneha det svenska rekordet. Just nu har Bengtsson rekordet både inomhus och utomhus.

Förklaringen bakom rekordhoppet? Enligt Bengtsson är svaret enkelt.

– Jag testade att slappna av. När vi kommit upp på höger höjder har jag spänt mig, i flera år. På SM lyckades vi få till det, att jag slappnade av i sista försöket. Och då kändes det möjligt. Vi har haft flera inhoppningar där jag hoppat högt, men vi insåg att det får vara slut att det blir bra bara på inhoppningen. Så det passade väldigt bra med en tävling innan EM så att jag kunde testa att ta tävlingen som en inhoppning också. Och det gick väldigt bra.

Tack vare den mer avslappnade inställningen lyckades friidrottsstjärnan även använda än styvare stav än vanligt.

– Den försökte jag hoppa med på Bauhausgalan utomhus i somras, men lyckades inte. Det var enda gången jag försökt hoppa med den förut. Jag fick i en styvare stav eftersom jag slappnade av, säger hon.

Kan du ta med dig det här till tävlingar när det handlar om medaljer också nu då?

– Det får jag göra. Det känns helt fantastiskt nu, att vara en 80-hoppare. Nu kan jag komma in till EM och känna att jag behöver ta i mer än jag gjort tidigare, det är bara att slappna av och lita på att det funkar.

Det kan bli en spännande svenskduell på EM?

– Jag fokuserar mest på medaljerna, faktiskt. Innan den här tävlingen var det att satsa på att komma till final. Min egen fokusering kommer att vara på placeringar och höga höjder. Och nu kommer man ju slippa fokusera så mycket på exakt vilken höjd det blir.

EM avgörs i Glasgow 1-3 mars.

