Kort efter att coronaviruset börjat sprida sig över jordklotet kom beskedet att OS i Tokyo skulle skjutas upp till 2021.

En av dem som tog beskedet hårt var Erika Kinsey.

Hon var inställd på att tävla i Tokyo den här sommaren och sen avsluta karriären. Och hon var osäker på om hon skulle orka satsa över ytterligare en säsong.

– Jag måste ta ett tag och försöka smälta det här och fundera, förklarade Kinsey i en intervju med Östersundsposten.

– Det är många frågor jag måste försöka få svar på innan jag kan ta ett beslut om jag både vill och kan. Hur fungerar allt med kval, rankning och kommer allt bli nytt nu? Det är så mycket. Jag vet faktiskt inte än om jag kommer att fortsätta eller inte.

Kinsey tog SM-guldet

Några veckor senare kom beskedet att 32-åringen skulle satsa vidare.

Och nu imponerar hon alltså stort.

I måndags hoppade Kinsey 1,92 på Sollentuna GP och i dag slog hon till med 1,95 på SM i Uppsala, vilket även räckte till guldet.

– Jag är jätteglad, vilken grym tävlingen det blev. Det var ett bra startfält och vi pushade varandra till högre höjder. Det var skönt att få höja sig från förra tävlingen och att hoppa på högre höjder igen, säger Erika Kinsey.

Kajsa Bergqvist lyrisk

SVT:s expert Kajsa Bergqvist var lyrisk i sändningen från Uppsala. Hon skanderade: ”Jag är så glad att jag inte vet vart jag ska ta vägen!”

När SportExpressen träffar henne efteråt förklarar hon:

– Jag har följt henne så nära i så många tävlingar. Ibland har det varit frustrerat, lite låst, inte funkat. Sen lyckades hon under några Diamond League-tävlingar under förra säsongen och man såg hur fick självförtroendet tillbaka. Under våren har det hänt mycket, hon var nära att sluta och man tänkte att det här kanske skulle bli en mellansäsong…men det hon visar här är i klass med det bästa jag sett henne hoppa någonsin, säger Bergqvist.

– Det är fantastiskt kul och lovar väldigt gott inför nästa säsong.

Ska vi fundera på Kinsey som en medaljkandidat på OS?

– Jag tycker inte att man ska hetsa upp några såna förväntningar. Jag hoppas att hon tar sig till final och får en fantastiskt värdig avslutning på sin karriär, för det har hon verkligen förtjänat.

1,95 innebär att Erika Kinsey nu är rankad femma i världen i damernas höjdhopp.

Melwin Lycke Holm tog hem herrarnas höjdhopp