Sedan tidigare får alla som identifierar sig som kvinnor tävla i damklassen – om de uppfyller vissa kriterier.

Transpersoner får tävla om de fått ner sitt testosteronvärde under 5 nanomol per liter under minst ett års tid.

Utövare med DSD ska även ha ett testosteronvärde under 5 nanomol per liter, men minst sex månader i stället för ett år.

Kvinnor har normalt ett testosteronvärde på 0,12-1,79 nanomol per liter, män har vanligtvis 7,7-29,4. Hyperandrogena kvinnor ligger i snitt på 18,3 nanomol per liter.

Enligt nyhetsbyrån AP så har WA:s vetenskapliga grund för påståendet att hyperandrogena utövare har en fördel gentemot sina konkurrenter blivit kraftigt ifrågasatt.

WA:s nya regelförslag ska innefatta såväl transkvinnor som utövare med DSD och det kommer tvinga dem att ha ett testosteronvärde under 2,5 nanomol per liter under minst två år.