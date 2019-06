Meraf Bahta blev svensk medborgare 2013. Sen dess har hon utvecklats till en av Europas främsta löpare.

2014 vann hon EM-guld på 5 000 meter, 2016 var hon sexa i OS-finalen på 1 500 meter och 2016 tog hon silver i EM på 5 000 meter. Utöver det har hon hunnit springa hem 23 SM-guld.

Men under det senaste året har det stormat kring Meraf Bahta. Den 26 juli 2018 avslöjade Sportbladet att hon under ett års tid gjort tre missar i sin vistelserapportering till dopingjägarna och därmed riskerade att bli dopingavstängd. Trots utredningen sprang hon för Sverige under EM i Berlin några veckor senare – och tog ett brons på 10 000 meter.

Det väckte heta känslor.

– Jag blir arg när jag får höra det, förklarade den tyska löpartalangen Alina Reh som slutade fyra inför hemmapubliken på Olympiastadion.

Och i Finland riktade Yles Janne Isaksson skarp kritik mot Sverige: ”Det är en skymf att Meraf Bahta fick springa och ta en EM-medalj. Ett grovt svenskt övertramp”, skrev han i en krönika på Yles sajt.

Ända sen dess har fallet behandlats i Riksidrottsförbundets olika instanser.

Dopingkommissionen utredde fallet och anmälde henne till Dopingnämnden för bestraffning. Där friades hon. Domen överklagades efter det till Riksidrottsnämnden och de valde i måndags, den 24 juni, att stänga av henne i ett år.

Bahta kan missa VM och OS

Avstängningen räknas dock från den 1 september 2018, vilket innebär att hon är fri att tävla igen lagom till VM i Doha senare i sommar.

Och redan den 1 juli, alltså om fem dagar, är hon fri att börja träna under landslagets regi igen. Regelverket är utformat så för att idrottare ska kunna vara redo för en comeback när avstängningen väl löper ut.

Allting kan dock få en oväntad vändning. Precis som SportExpressen rapporterade i måndags har det svenska friidrottsförbundet en egen policy som säger att aktiva som avtjänat en dopingavstängning är avstängda från landslagsuppdrag under lika lång tid som de varit avstängda för doping.

Foto: Skärmdump från friidrottsförbundets hemsida.

Om de följer policyn skulle Meraf Bahta därmed stängas av till den 1 september 2020. Följden av det? Hon skulle inte bara missa VM i Doha, utan även OS i Tokyo nästa sommar.

– Styrelsen kommer att diskutera ärendet inom en snar framtid, säger förbundets generalsekreterare Stefan Olsson när vi frågar honom om situationen.

Öppnar du för att frångå er princip?

– Vi kommer att hantera det.

SportExpressen har tagit del av hela beslutet från Riksidrottsnämnden och där framgår det att Meraf Bahta inte skötte sin vistelserapportering själv, utan hade delegerat ansvaret till Ulf Björklund. Han är tränare i hennes klubb Hälle IF och den som beskrivits som hennes ”svenska pappa” efter att hon immigrerade från Eritrea 2008.

I beslutet står det att Ulf Björklund varit sjuk och därför haft problem med vistelserapporteringen. Den 23 juni 2017 lämnades en vistelserapportering in för sent, 25 januari 2018 var Meraf Bahta inte på den plats som det stod i vistelserapporteringen, vilket ledde till att dopingjägarna inte kunde testa henne, och samma sak hände igen den 24 maj 2018.

”RIN (Riksidrottsnämnden) anser inte att Meraf Bahta visat att hon saknat kännedom om Ulf Björklunds sjukdom och problem med vistelserapporteringen”, skriver de i beslutet.

”Sammantaget bedömer RIN att Meraf Bahta inte motbevisat presumtionen för att hon varit oaktsam. Hon har därmed gjort sig skyldig till en dopingförseelse.”

”Bahta är väldigt arg och ilsken”

När SportExpressen når Ulf Björklund berättar han om sina sjukdomsbesvär. Han drabbades nyligen av en stroke och har dessutom haft problem med svår artros i en höft, men i dag är han helt återställd.

– Jag hade väldigt mycket smärtor, svårt att sova och koncentrera mig. Jag kunde inte ens ta upp något från golvet på grund av höften, jag var riktigt invalidiserad, säger Björklund som bekräftar att det var han som skötte Meraf Bahtas vistelserapportering.

– Jag hade inte bett om det, men jag fick delvis det uppdraget. Det var ett ansvar som var fördelat mellan både tränare och förbundsledning. Man kan se det så här: Jag fick fjärde- eller femtehandsinformation om hennes förflyttningar. Det var landslagsledningen som bokade hotell och träningsläger och sånt. Så det var ingen lätt uppgift, för det kan förändras väldigt snabbt beroende på resultat, skador och tävlingar och annat.

Det låter inte som bästa lösningen att du skulle sköta vistelserapporteringen?

– Nej, det tycker inte jag. Och min son som är advokat ansåg också att det var väldigt fel. Det pratade han med Meraf om också. Men… det blir slentrian i vissa saker.

Ulf Björklund fortsätter:

– Det där kan vi diskutera i all oändlighet, men det viktiga nu är att Meraf behåller sin form och är redo till VM.

EM-GULDMEDALJÖR. Meraf Bahta sprang hem guldet på EM i Zürich 2014. Efteråt firade hon tillsammans med Ulf och Bodil Björklund, som blivit hennes ”svenska föräldrar” efter att hon immigrerat till Sverige från Eritrea. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Chansen finns alltså att Meraf Bahta kan springa VM för Sverige i september och om fem dagar är hon fri att träna igen. Trots det vill hon överklaga domen.

Enligt Ulf Björklund tänker hon inte acceptera att ha en dopingavstängning på sin meritlista.

– Jag känner Meraf väldigt väl. Hon skulle kunna vara ambassadör för världens antidopingorganisation, för den inställningen har hon till doping. Så det är hemskt att hon råkat ut för det här. Hon vill ha upprättelse och vi kommer att försöka överklaga det här till aningen till Cas (idrottens skiljenämnd) eller till en svensk domstol.

Meraf har tagit det här väldigt hårt?

– Ja, hon är väldigt arg och ilsken och känner sig orättvist behandlad.

Bahta vill överklaga domen

Ulf Björklund är också förbannad, men inte främst på själva beslutet utan på att processen tagit så lång tid. Det var drygt 13 månader sen den sista missen i vistelserapporteringen gjordes.

Han berättar också att Riksidrottsnämnden fick ärendet på bordet redan den 4 juni. Och enligt honom hade Riksidrottsnämnden beslutet klart den 16 maj, alltså sex veckor innan det offentliggjordes.

– Det är ganska ofattbart. Enligt jurister som jag känner är det en så utdragen hantering att det kan vara ett fall för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Så illa är det, säger Björklund.

– Det är omänskligt hur det här har skötts. Det är en långt utdragen tortyr, anser vi.

Fick ni något svar på varför det tog så lång tid?

– Nej, men våra jurister håller på och tittar på det här.

SEXA PÅ OS. Meraf Bahta tävlade för Sverige på OS 2016 och slutade sexa i finalen på 1 500 meter. Nu riskerar hon att missa OS 2020, ifall det svenska förbundet stänger av henne i ytterligare ett år. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Krister Malmsten är ordförande i Riksidrottsnämnden. Han kan bara uttala sig om det som hände där, inte vad som hände i Dopingkommissionen eller i Dopingnämnden. Men han håller inte med om att det varit en ”långt utdragen tortyr”.

– Vi har handlagt ärendet med den skyndsamhet vi kunnat, säger Malmsten.

Och varför drog det ut på tiden?

– Både Bahtas ombud och Dopingkommissionen, som är motparten här, har begärt tid för att få utveckla saker och komma med invändningar. Och det är någonting mycket viktigt, att vi låter parterna framföra allt de vill innan vi tar ett beslut.

– Det orsakade att handläggningen tog längre tid än vanligt.

Nya svenska rekordet stryks

En detalj i själva beslutet som har skapat viss förvirring är att avstängningen gäller från just 1 september 2018.

Det är också något som två av medlemmarna i Riksidrottsnämnden, Bo Berglund och Anna Erman, har velat kommentera i ett tillägg till beslutet.

”RIN har i det aktuella ämnet kommit fram till att starttidpunkten för avstängningen kan och bör bestämmas till ett tidigare datum (1 september 2018) än dagen för RIN:s beslut. Vi ställer oss bakom beslutet av straffprocessuella skäl, nämligen att RIN inte bör frångå Dopingkommissionens yrkande till nackdel för idrottsutövaren. Vi anser emellertid att det finns anledning att närmare utveckla vår inställning i frågan om hur avstängningstidens längd ska räknas”, skriver Berglund och Erman i tillägget.

De menar att 1 september 2018 är ett datum som ”saknar direkt samband med fattade beslut eller åtgärder i ärendet” och att det är ”objektivt oklart”.

”Enligt vår uppfattning borde en tidigare lagt starttidpunkt fastställas baserat på objektiva fakta i ärendet och motsvara en kompensation som speglar vad en normalt skyndsam handläggning hade resulterat i. En justerad starttidpunkt får inte leda till att avstängningen i praktiken blir verkningslös, men inte heller till orimligt negativa konsekvenser för idrottsutövaren jämfört med en avstängningsperiod enligt huvudregeln”.

Noterbart är att Meraf Bahta hade riskerat att förlora sitt EM-brons från Berlin om avstängningen hade startat den 24 maj, då hon gjorde den sista missen i sin vistelserapportering. Nu talar allt för att hon får behålla medaljen.

Däremot förlorar hon sitt svenska rekord på 10 000 meter (31,38) som hon satte i oktober 2018.

– Ja, men då slog hon sitt egna rekord så hon har fortfarande det svenska rekordet. Och det där är en tid som hon har kapacitet att slå igen, när som helst under den här hösten, säger Ulf Björklund.

Hur är din och Merafs relation i dag, efter allt det som hänt?

– Lika bra som förut. Hon kallar mig för ”pappa” och vi anser henne som vår dotter. Den relationen är det inget fel på.