Okända berättelsen om Ludmila Enquist

Karlstad GP är numera en klassisk friidrottsgala, men när den startades var det ingen självklarhet. En av de som var med och arrangerade tävlingen de första åren var den nuvarande generalsekreteraren i friidrottsförbundet Stefan Olsson.

Efter en lyckad pitchning av konceptet till kommunen och samarbetspartners fick galan grönt ljus, skriver Stefan Olsson i ett långt inlägg på Facebook.

”Hemmastjärnan” Patrik Bodén, Stefan Holm och Erika Johansson var affischnamnen i 1999 års upplaga av Karlstad GP, men det fanns en stjärna som var större än alla andra under den här perioden och det var Ludmila Engquist.

”Tankarna på att få Ludmila till Götagalan växte till. Det kostade ju inget att fråga och ett samtal till maken/tränaren/managern Johan gav vissa öppningar. Men smakar det så kostar det och även om jag var förberedd så hickade jag till när prislappen 150 000 kr (!) nämndes.” skriver Stefan Olsson i sitt Facebookinlägg.

Stefan Olsson. Foto: SVEN LINDWALL

”Det visste ingen”

De lyckades samla ihop pengarna och Ludmila kom till galan och Olsson minns tillbaka på hur hon hyllades av de 6000 åskådarna på läktaren.

”Att loppet, seger på 12,90, skulle bli hennes sista i karriären var det förstås ingen som visste då! Skador, en misslyckad satsning på bob och ”tragiskt” dopingavslöjande två år senare fällde Ludmila och petade ner henne från den piedestal hon satt på som en av Sveriges populäraste personer!”

Vad som sedan hände Ludmila Engqvist är en välkänd historia.

Hon åkte dit på ett dopingtest inför OS i Salt Lake City, där hon skulle tävla i bob. Engqvist erkände och dömdes 2001, och aktningen som det svenska folket hade för häcklöperskan föll som en sten.

Avstängningen var 2 år lång, men än har hennes rykte inte återhämtat sig.

”Hon satte statusen”

Stefan Olsson minns ändå hennes deltagande i Karlstad GP, eller Götegalan som den hette då, för vad det var, en stjärna som kom och satte guldkant på tävlingen.

– Då var hon Sveriges främsta friidrottsstjärna, och en av de största idrottsprofilerna. Det var jättestort att hon kom till Karlstad GP. Hon satte på något sätt där och då standarden och tävlingens status, säger han till SportExpressen.

– Sen visste vi inte, eller ingen visste att det var hennes sista tävling någonsin, och två år senare så åkte hon dit för doping. I en satsning på en annan idrott, bobsporten. Det innebär inte att det suddar ut historien för det hon gjorde -99, för Karlstad GP var det väldigt stort, fortsätter han.

”Finns en bortre gräns”

När 20-årsdagen för både den första Karlstad GP och Ludmilas dopingavstängning närmar sig reflekterar Olsson över hur länge det är rimligt att Engqvist ska ”straffas”.

– Någonstans funderar man ju på hur länge är ett straff för att vara utestängd från svensk idrott kan vara. Finns det någon bortre gräns? Jag är totalt emot all form av doping och tycker med all rätt att hon varit borta från all idrott, men det är mänskligt att fundera i de banorna efter tjugo år, säger Olsson.

Karlstad GP hålls under onsdagen på Tingvalla arena och är en viktig tävling för de svenska friidrottarna då den hålls endast två veckor innan friidrotts-EM i Berlin.