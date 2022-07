Det är sommar på Vestlandet. Det regnar.

På Sandnes stadion, en kort körsträcka från den norska ortens centrala delar pågår en gymnastiklektion för mellanstadieelever. I grupper om sex stycken åt gången springer de varv efter varv på de plaskvåta löparbanorna, ivrigt påhejade av sina klasskamrater.

När vi går in på arenan undrar de nyfiket vad vi gör där.

Men vi behöver inte svara på den frågan, för svaret har deras lärare redan listat ut.

– De är här för att göra ett reportage om Jakob Ingebrigtsen, säger hon.

Det var här, på just den här banan, allting började för den 21-åriga nyblivna silvermedaljören på 1500 meter.

Sandnes stadion, Jakob Ingebrigtsens hemmaarena. Foto: Petter Landén.

– Sandnes har varit ett väldigt bra ställe att växa upp i och idrotta. Det är en trygg by och det finns en stor entusiasm kring sport. Det är väldigt kul att se hur bra alla stöttar stadens talanger och stjärnor, säger Jakobs storebror Filip Ingebrigtsen.

– Det är en ganska speciell del av Norge. Man blir tuff av att växa upp där, det regnar och blåser väldigt mycket.

Ingebrigtsens stora besvikelse i Eugene

I Eugene är vädret ett annat. Det blåser stundtals till, men annars är det sol och värme som dominerar. Trots sin ringa ålder kom Jakob Ingebrigtsen hit som favorit på 1500 meter.

Sett till hans meritlista så är det kanske inte så överraskande som det borde vara.

OS-guld på 1500 meter i Tokyo.

Världsrekord inomhus på 1500 meter, 3.30,60.

EM-guld på både 1500 meter och 5000 meter från Berlin 2018.

Europarekord på både 1500 meter (3.28,32) och 5000 meter 12.48,45.

Men finalen på 1500 meter slutar inte som norrmannen – eller någon annan för den delen – tänkt sig. På upploppet blev Ingebrigtsen omsprungen av Jake Wightman och fick ”nöja sig” med silver.

– Jag förstörde för mig själv. Det är helt förfärligt. Ett VM-silver är egentligen en stor prestation, men samtidigt blir jag slagen av en löpare som är sämre än mig, säger han till NRK efteråt.

– Jag är bra på att springa. Så det är konstigt att jag är så bra men samtidigt så dålig.

Att känna så efter ett VM-silver är det få som gör. Men Jakob Ingebrigtsen är inte som alla andra.

Att springa i de här sammanhangen har varit hans utstakade öde sedan väldigt unga år.

Jakob Ingebrigtsen testades på labb som barn

Hans uppväxt är på många sätt extrem.

Han föddes in i en familj där löpningen var central. Hans äldre bröder Henrik, 31 och Filip, 29 tävlar båda internationellt (båda har EM-guld på 1500 meter) och tränades av sin pappa Gjert. Jakob följde i deras fotspår och det blev uppenbart direkt att Jakob hade något speciellt.

Leif Inge Tjelta, professor i idrottsvetenskap på Stavangers universitet, hade förr översyn för medeldistanslöpning i Norge. Gjert Ingebrigtsen tog kontakt med honom efter att Jakob redan som tioåring sprungit lopp på exceptionella tider.

– Det var uppenbart att Jakob hade något väldigt, väldigt speciellt. Så vi testade honom på ett labb, berättar Tjelta.

Det de bland annat kollade var laktatvärdet, det vill säga hur många millimol mjölksyra man har i blodet efter att ha sprungit ett tröskelpass. Tjelta berättar att den yngste löparen i Ingebrigtsenklanen hade ett häpnadsväckande resultat.

– För att förklara det enkelt: Jakob kan springa väldigt fort väldigt länge utan att bli trött, säger Tjelta.

– Det är en sån talang man får fram en av på hundra år.

Så till den andre delen i Jakobs uppväxt som skiljer sig från mängden. För han har i mångt och mycket vuxit upp inför allmän beskådan.

Brödraskaran kallas för ”Norges Kardashians”

Efter sina starka resultat som tioåring uppmärksammades han i nationell tv i ett program som profilerar unga idrottare. Ett par år senare valde programmets producenter att fokusera på Jakob och hans familj.

Så föddes programmet ”Team Ingebrigtsen”.

Programmet följde hela familjen i deras strävan för att göra Henrik, Filip – och framför allt då Jakob – till världens bästa medeldistanslöpare. Programmet var en succé i Norge och berömmelsen som kom med det gör att New York Times kallar brödraskaran för ”Norges Kardashians”. Men till skillnad från den amerikanska serien ”Keeping ut with the Kardashians” så var ”Team Ingebrigtsen” stundtals brutalt ärligt.

TV-kamerorna fick följa med så gott som överallt och ingenting stoppades från att sändas. En av de kändaste sekvenserna är när Gjert bråkar med Filip om att han har skaffat en flickvän.

– Det är början på slutet, säger Gjert i avsnittet.

Flickvännen är i dag Filips fru.

Serien började sändas 2016 och lades ner sommaren 2021. Det sista avsnittet slutar med att Jakob springer hem OS-guldet på 1500 meter och pappa Gjert bryter ihop av lycka.

Det var den unge Jakobs definitiva genombrott på den största scenen, men det blev också slutet på en era. Till den här säsongen valde han och hans bröder att bryta med pappa Gjert som tränare.

– Vid någon tidpunkt var vi tvungna att separera familjerelationerna från våra jobb. Det var dags att göra en förändring, säger Henrik till New York Times.

Har blivit rik på sin framgång

Så fram till det här mästerskapet har Jakob egentligen varit sin egen tränare. Men det innebär inte att han tillåtit sig några större utsvävningar trots att han slipper sin pappas strikta översyn.

Han fortsätter träna stenhårt, har 250 resdagar per år – och skiljer familj från arbete. Det kan fästmön Elisabeth Asserson vittna om. Inför mästerskapet satt hon i tv-programmet ”God Morgen Norge” och berättade att livet som ”löparfru” inte är det lättaste.

– Det blir en lång och ensam sommar, sa hon.

Asserson är på plats i Eugene, men det är inte tal om något samkväm med fästmannen Jakob. För att minimera risken att få covid så khramar inte ens Jakob om henne under mästerskapet. Efter ett lopp tidigt under VM så hälsade de bara med en fistbump på läktaren.

Men det är så livet ser ut om man vill vara bäst i världen. Och det är Jakob fast besluten att vara, i alla fall ett tag till. För trots att han är väldigt ung så har Jakob Ingebrigtsen redan öppnat för att hans karriär kanske inte blir så lång.

– När du har hållit på med det här så länge som jag har gjort så kommer man till slut komma till en punkt där man behöver göra något annat, säger han.

Just nu finns det dock ingen poäng att göra något annat. I alla fall inte ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Jakob är väldigt attraktiv för de stora sponsorerna, säger den svenske agenten Daniel Wessfeldt, som representerar Jakob.

– När man kan springa så som han kan, som europé dessutom, då blir man intressant för de stora företagen. Armand Duplantis och Sydney McLaughlin är de största, men Jakob är också väldigt stor.

Köpt bostäder för 15 miljoner kronor

Tillbaka i Sandnes så regnar det fortfarande. Men mer än innan. Inne i de centrala delarna av staden så kan man få se vad Jakob gör med sin förmögenhet. Under 2022 har han lagt femton miljoner norska kronor på bostäder i sin hemstad. Dels har han och Assarson köpt ett hus på 250 kvadratmeter samt en lyxlägenhet, som TV2 kallar det, i ett höghus kallat Mølletårnet i Sandnes.

Mølletårnet i Sandnes där Inngebrigtsens lyxlägenhet ligger. Foto: Petter Landén.

Att Jakob, trots sin framgång, sina pengar och alla sina resdagar väljer att köpa bostäder hemma i Sandnes är ingen slump.

Han älskar sin hemort.

– Sandnes är en fin by! Jag trivs bra där med min familj och närmaste vänner. Det finns bra träningsmöjligheter, säger han.

– I Sandnes stressar man inte. Man är nöjd med det man har och det är kanske det som är det magiska med staden.

Jakob är dock undantaget som bekräftar regeln att man är nöjd med det man har. För när han under natten till måndag svensk tid springer final på 5000 meter så är det bara guld han har i tankarna.

En seger skulle göra honom till den blott tredje europé att ta guld på distansen i VM-sammanhang.

Och en sak är klar. Han nöjer sig inte med silver.

