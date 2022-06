Thobias Montlers Instagramflöde är fyllt av bilder från träningspass och tävlingar. Men det finns även inslag av andra idrotter.

I april publicerade den svenske längdhopparen en bild på där han håller upp den sjufaldiga F1-föraren Lewis Hamiltons dräkt.

”Som ett fan av Formel 1 var det ett rent nöje att få chansen att hålla och känna hur en riktig racingdräkt känns. Och inte vilken dräkt som helst, en av de som Lewis Hamilton burit när han vann världsmästerskapen” , skrev 26-åringen till bilden.

”Brinner starkt för F1”

Montler berättar att bilden är tagen på Pumas högkvarter i Tyskland.

– Min sponsor Puma var han (Hamilton) tidigare var sponsrad av och i och med det så har de dräkterna där. Då var vi där och kikade på Lewis och på Schumachers och allas. Det var otroligt fräckt, förklarar han.

Hur ser ditt Formel 1-intresse ut?

– Det är inte supergammalt. Det är sedan några år tillbaka som jag har följt det och sedan när serien (Drive to survive) kom så blev det ännu starkare så klart. Just bilintresset och formel 1 brinner jag starkt för. Att få komma dit och hålla i hans dräkt som han har kört i under mästerskapen. Det var något extra.

Närmre än att känna på Hamiltons dräkt har han däremot inte kommit sin idol.

– Jag har sagt att någon gång så ska jag vara med på ett F1 race och kolla, förhoppningsvis får man kanske smita ner där och kolla lite.

Och kanske bjuda in Hamilton till att se på friidrott i Stockholm?

– Det hade varit någonting om han skulle komma hit och kolla friidrott men jag tror kanske inte att det är på hans topp fem, som det är för mig, säger Montler med ett skratt.