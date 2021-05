Under tisdagen sände Expressen Premium långdistansloppet ”25 Laps To Tokyo” från Stockholms stadion. Tanken med loppet var att komma under kvaltiden på 31.25. För svenskorna Meraf Bahta och Sarah Lahti skedde just det.

Meraf Bahta låg länge i första klungan på 10 000 meters loppet, medan Sarah Lahti låg längre bak. När Bahta senare var tvungen att släppa de starkare afrikanska löparna i tätklungan hämtade Lahti in, men kunde under sista varvet inte hänga med i Bahtas tempo.

Bahta spurtade i mål på 31.08 och slog därmed sitt eget svenska rekord med fem sekunder. Lahti visade fin form även hon och korsade mållinjen på 31.11, vilket gjorde att även hon slog Bahtas tidigare rekord.

Båda svenskorna klarade därmed kvalgränsen med marginal, men det är slutligen till Svenska olympiska kommittén (SOK) att genomföra uttagningarna till OS. Man utgår från att deltagarna har en rimlig chans att bli topp 8.