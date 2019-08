Den före detta friidrottsstjärnan Oscar Pistorius sköt ihjäl sin flickvän Reeva Steenkamp i parets hem på alla hjärtans dag i februari 2013. Sydafrikanen hävdade att han misstagit kärleken för en inbrottstjuv.

I september 2014 dömdes han till fem års villkorlig fängelsedom för vållande till annans död. Efter att ha avtjänat tio månader i fängelse släpptes han ut för att sitta resten av straffet i husarrest.

Ny film om Pistorius

Åklagarna överklagade domen - och i december 2015 skärptes brottsrubriceringen till mord. En ny rättegång tog vid, och i juli 2016 dömdes Pistorius till sex års fängelse.

Men trots att Pistorius återigen är fängslad, så har Reeva Steenkamps familj fortfarande ett behov att räta ut några frågetecken kring hennes död.

Sajten Okay Africa rapporterar att Steenkamp-familjen arbetar med en ny dokumentärserie, ”My Name is Reeva”, som kommer att sändas på sydafrikansk tv.

”Alldeles förkrossad”

– Med den här dokumentären ska vi berätta Reevas historia, människor kommer att få se en annan sida som söker svar på frågorna som förblivit obesvarade, sanningen, och vem Reeva var. Hon hade velat att vi skulle göra det här för henne, säger mamma June Steenkamp.

Det amerikanska tv-bolaget Lifetime Networks har producerat en tv-film om fallet Oscar Pistorius. Filmen väckte ilska hos både Pistorius-lägret och Steenkamp-familjen.

– Min mamma var alldeles förkrossad när hon fick höra om filmen. När jag berättade för henne om den så sa hon: ”du har gjort mig upprörd nu”. Hon var inte alls glad, sa Reevas syster Simone till Daily Mail då.