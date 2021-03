Löparna rasar mot SOK: ”Men var är respekten?”

”När Galen Rupp steg upp på prispallen på OS i Rio inspirerades massor med amerikanska ungdomar till att satsa på sin löpning. Det går att erövra en OS-medalj i maraton trots att grenen helt domineras av östafrikaner! Men hade trean i maratonloppet ens fått starta om han varit svensk? Inte enligt gällande tolkningar.”

Så inleds det öppna brev som har skrivits under av Sveriges största maratonstjärnor och riktar sig till den svenska olympiska kommittén, SOK.

I brevet skriver man om hur svenska löpare har hårdare krav än andra europeiska löpare som försöker kvala in till OS. Man beskriver bland annat tävlingen där Mustafa Mohamed tog över det svenska rekordet från David Nilsson i februari förra året.

”En ny rad av jublande OS-kvalande löpare följde efter honom. Men Mustafa kunde inte fira. Det var inte nog för att få kröna karriären med en tredje OS-start”, skriver löparna.

Maratonlöpare kritiserar SOK

Sveriges OS-trupp tas ut av svenska olympiska kommittén i samråd med de olika idrotternas landslagsledningar. Alltså kan en idrottare klara den internationella kvalgränsen till OS men samtidigt inte nå upp till SOK:s kvalgräns.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo delar inte maratonlöparnas bild av att den svenska gränsen är för tuff.

– Våra uttagningskriterier är på samma nivå för alla idrotter. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt i grenarna som ska kvala in under våren. Det är förhoppningsvis i alla fall ett maratonlopp kvar under våren. Vi hoppas att de får till bra resultat där så att vi får med maratonlöpare till Sapporo, säger Peter Reinebo.

Löparna pekar på att Sverige har hårdare krav än andra länder. Vad säger du om det?

– Olika länder har olika system och då kan man relativt sett ha olika hårda uttagningskriterier beroende på hur duktig man är i de grenarna ur ett internationellt perspektiv.

– Vi har länder som både har lättare och tuffare kriterier än vad vi har. Tittar man på ett land och en idrott beror det på hur stark man är i den idrotten, hur tuff man upplever den nivån. Tittar man på maraton finns det en del länder som är otroligt starka och som kanske har ett dussintal löpare som inte får delta på OS eftersom man har andra löpare som är bättre. Det går inte att säga att man har lättare eller tuffare, det är olika helt enkelt.

Löparna tycker det är konstigt att de måste springa 3-4 minuter snabbare än löpare från andra länder för att kvala in till OS.

– Det kan vara så men det kan också vara tvärtom. Det finns också länder där det krävs betydligt snabbare tid för att bli uttagen än i Sverige. Det är åt båda hållen.

Peter Reinebo svarar på kritiken

Ytterligare en källa till kritik från löparna är att de knappt får några chanser att kvala in till OS eftersom många tävlingar har ställts in på grund av coronapandemin.

”Nu måste vi springa 3,5 till 4,5 minuter snabbare än de tider som alla andra har att förhålla sig till. Och det med några få veckors förberedelse till det enda loppet vi hinner springa före kvaltidens utgång. Allt detta under den pandemi som har drabbat oss alla. Såväl loppen som möjligheten att åka till dem har försvunnit. Men det räcker inte. Efter det ska SOK göra en samlad bedömning ifall vi anses ha en chans att placera oss bland de åtta främsta på OS”, skriver löparna.

Peter Reinebo säger att SOK tar hänsyn till pandemin i sina uttagningar.

– Det är så i de flesta idrotter att tävlingsscheman är både förändrade och mycket glesare. Det är något vi kommer ta hänsyn till när vi använder kriterierna som vi har, säger Reinebo.

Så även om gränserna är tuffare på papperet kan man göra en snällare bedömning?

– Det kommer vara samlade bedömningar i många idrotter. Det kan faktiskt bli så att det i några grenar inte kan genomföras några tävlingar i grenarna som ingår i OS-kvalet. Då får den samlade bedömningen ett större utrymme än ett faktiskt resultat. Så går alla våra uttagningar till, vi gör en samlad bedömning. I en del sporter finns det mycket att gå på och i andra finns det mindre. Vi är medvetna om att det är ett särskilt år.

”Försöker behandla alla idrotter lika”

I slutet av sitt brev ställer maratonlöparna en fråga till SOK.

”Är Sverige unikt genom att inte vilja ha förebilder? Vi vill inspirera fler att utvecklas genom idrotten och sprida de olympiska värderingarna. Men var är respekten och strävan efter utveckling, för att citera SOK:s uppdrag?”

Peter Reinebo tycker att den respekten finns.

– Jag tycker det finns respekt för alla idrotter. Vi har ett uppdrag att stötta alla idrotter och vi har ett uppdrag med att ta ut och stötta en OS-trupp. Jag har en väldigt tydlig bild av att vi försöker behandla alla idrotter lika och ge idrotterna som ska kvala in till OS ett riktigt bra stöd.

Du delar inte bilden att det blir orimligt tuffa krav för maratonlöparna?

– Absolut inte.