Legendaren: ”Kommer att göra saker värre”

Det blev VM-guld på 10 000 meter för Sifan Hassan. Därefter väntade 1500 meter, och efter försöksloppet blev det stor uppståndelse runt den nederländska stjärnan. Men det hade ingenting med själva loppet att göra.

Mitt under VM stod det nämligen klart att Hassans tränare Alberto Salazar stängs av från friidrotten i fyra år. Salazar under flera år varit en av världens mest framgångsrika tränare, och låg bland annat bakom Mo Farahs framgångar med fyra OS-guld. Träningsgruppen Nike Oregon Project har under en längre tid omgärdats av dopingrykten.

Sifan Hassan vägrade att svara på frågor om Salazar efter försöken på 1500 meter, men efter finalen – där det blev guld på världens näst snabbaste tid någonsin – berättade hon hur hon upplevt de senaste dagarnas turbulens.

– Jag visar vad man kan prestera om man jobbar hårt. Det var otroligt att gå i mål och se tiden. Det var en tuff seger, jag var så arg på saker som folk sagt. Jag har jobbat hårt i flera år för att nå toppen, säger Hassan efter loppet.

Hassan: ”Tror de att jag fuskar?”

26-åringen var märkbart upprörd när hon intervjuades av SVT.

– Jag kan inte förstå det. Jag har alltid varit bra och alltid jämn. Tror de att jag fuskar och kommer undan med det? Tror de inte att jag testas?

Jenny Simpson, som slutade åtta på 1500 meter, riktade tidigare under VM hård kritik mot Alberto Salazar. Men hon hade inget ont att säga om Sifan Hassan efter finalen.

– Jag tror på ren idrott. Det är det jag tänker säga i dag. Jag vill i stället fokusera på mig själv. 3,58 så här sent på säsongen. Wow, jag är så stolt, säger Simpson.

Femman Lara Muir sa till AP:

– Det finns en skugga. Det går inte att undvika.

Legendaren Michael Johnson, numera expertkommentator, menade att han inte köpte Hassans ord efter 1500-metersfinalen.

– Att vara arg och springa snabbt kommer inte bevisa att du är ren. Det kommer att göra saker värre, säger han i BBC.

Här flyr Hassan dopingfrågorna