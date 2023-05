Larmet inför säsongen: ”Det är teknisk doping”

När någon slår ett nytt världsrekord i banlöpning, eller en annan friidrottsgren där löpning spelar en central roll, skickas skorna efteråt till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Där hamnar de hos Toni Arndt, professor på institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik.

Han ingår i den arbetsgrupp som satts samman av det internationella friidrottsförbundet World Athletics för att se till att de nya superskorna som revolutionerat sporten de senaste åren följer regelverket.

När Expressen når honom har han nyligen fått in Armand Duplantis skor från världsrekordshoppet över 6.22.

– De är enligt reglementet, säger Arndt.

– Så det världsrekordet kommer att godkännas. Vi har faktiskt aldrig underkänt ett världsrekord på grund av skorna, men vi kan i teori göra det.

Sedan superskorna gjorde sitt intåg på allvar i slutet på 2010-talet har World Athletics tagit fram ett reglemente för att skofabrikanterna inte ska kunna modifiera dem hursomhelst.

Men utvecklingen rör sig hela tiden framåt – och det får väldigt synbara resultat.

Superskornas effekt: ”Det är en helt annan sport”

Friidrottssajten Track and field news har i 70 år sammanställt en lista över alla löpare som för första klarar springa en engelsk mil (1 609,344 meter) under fyra minuter. Men sedan superskorna tog klivet in i sporten i mitten på 2010-talet så är det numera så många som klarar den tidigare drömgränsen att sajten inte längre betecknar det som ”relevant att följa”.

Amerikanska Deseret news skrev halvvägs genom inomhussäsongen, i februari i år, att 115 löpare klarat gränsen bara under 2023. Siffror som tidigare varit helt otänkbara. Det är inte bara heller den engelska milen som sett förändringar, det har så gott som alla grenar från 800 meter till maraton.

Kanske främst det sistnämnda.

Den brittiske långdistanslöparen Chris Thompson säger att de olika skomärkenas kamp om att ta fram den bästa skon går att jämföra med hur de olika F1-stallen varje år tävlar om att ta fram den bästa bilen.

– Maraton är i dag en helt annan sport än vad det var förr – och det är på grund av skorna, säger Thompson till The Guardian.

Den tvåfaldige OS-maratonlöparen Ed Eyestone fyller i:

– Det är som när tennisen bytte från gamla träracket. De nya skorna har ritat om kartan för vad som är en snabb tid, säger han till Deseret news.

Triatlon har släppt reglerna helt – just nu

Har de tekniska innovationerna med skorna gått för långt?

Det tycker Toni Arndt.

– Nu när alla har såna här skor skulle man kunna argumentera för att det är rättvist – och det är det kanske mellan deltagarna i eliten. Men det finns en historisk orättvisa i det här. Det finns de som slagit rekord som stått i tiotals år, sen kan det komma någon och slå det rekordet som inte är lika bra, men har bättre skor, säger han.

– Jag tycker att man ska kunna springa så snabbt som din kropp, biomekanik och träning tillåter dig att göra. Inte att nya skor ska göra dig bättre.

Det finns idrotter som släppt alla typer av regler kring skorna, däribland triatlon som valt att tills vidare släppa det fritt i väntan på att sätta samman ett ordentligt regelverk. Det har lett till att bland annat den norske utövaren Gustav Iden experimenterade men en ny sko med supertjock sula när han blev världsmästare i Ironman förra året.

– Men jag tror den blir förbjuden till OS i Paris, säger han till NRK.

Anledningen till det är att triatlon vanligtvis följer friidrottens regelverk gällande skorna.

– Det finns ett reglemente kring skorna, bland annat gällande höjden (40 millimeters sula) på skon och hur kolfiberplattan i skon ligger. Det är det vi testar för när vi får in skor här på GIH. Men det jag har märkt är att företagen gör skorna styvare och styvare.

Vad påverkar det?

– Enkelt beskrivit kan man säga att styvheten gör att du får tillbaka energi när du springer i dem.

Arndt tar upp den norske häcklöparen Karsten Warholms världsrekordssko från OS i Tokyo 2021, när han sprang 400 meter häck på 45.94.

– De är så hårda och styva att de nästan går sönder när man tar i dem, men när Warholm springer i dem får han effekten att han får energi tillbaka.

Samme Warholm hade till VM i Eugene förra sommaren utvecklat en ny sko med en klo längst fram som fick rivalerna att häpna.

Karsten Warholms omtalade sko under VM i Eugene. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Forskaren: ”Det är teknisk doping”

Även om det finns ett reglemente kring skorna känner Toni Arndt att det är för svagt.

– Nu när innovationen har exploderat borde det regleras hårdare, men det finns en anledning till att det inte gör det.

Arndt skrattar till lite lätt, sen fortsätter han:

– Efter samtal med skoföretagen säger World Athletics nej till mina förfrågningar om ett hårdare reglemente. Skoföretagen är stora och rika och har fler jurister än vad World Athletics har... så man kan säga att de vek sig för företagen. Det har stannat vid storleken på sulan och hur plattan ligger - och alla är nöjda med det. Skoföretagen kan fortsätta producera nya, bättre skor och World Athletics kan säga att de reglerar det.

I en tidigare intervju har du kallat superskorna för ”teknisk doping”, tycker du fortfarande att det är så?

– Ja, det är teknisk doping. Den enda skillnaden mot vanlig doping är att det är tillåtet och alla gör det.

Svenske stjärnan: ”Behöver man jämföra historiskt?”

Andreas Almgren, svensk rekordhållare på 5000 meter, gör i kväll Diamond Leaguepremiär i qatariska Doha. Han kommer springa 3000 meter jämte ett urstarkt startfält där alla kommer springa i superskor.

Almgren håller, som egentligen alla andra, med om att skorna påverkat sporten.

– Det är naivt att tro att skorna inte gör skillnad, säger han.

Almgren tror att de både kan ha en prestationshöjande på tävling och samtidigt ha en effekt på träning, genom att vara skonsammare än de gamla skorna.

– Det gör att du kan få mer ut av din träning som också gör att du får resultat.

Däremot så bryr han sig inte om den ”historiska orättvisan” som Toni Arndt talar om.

– Jag tycker att det är för mycket fokus på tider, rekord och liknande. Behöver man kunna jämföra bakåt i tiden? Ta exemplet med Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som hålls som två av tidernas bästa fotbollsspelare. De har också helt andra skor, bollar och så vidare än de som spelade på 1920-talet eller Pélé på 50- och 60-talet.

Almgren är betydligt mer emot utvecklingen med lopp där man med hjälp av ljus längs banan, så kallad wavelight-teknologi, ska visa löparna vilken takt de måste hålla för att slå rekord. Så som Joshua Cheptegei hade när han slog världsrekord på 10 000 meter.

– Han hade ljus och elitlöpare som drog honom fram hela vägen... jag tycker att tävlingen ska vara i fokus. Då är ju skorna av mindre betydelse, för där har alla samma.

SE MER: Friidrottsstjärnans speciella kläddetalj