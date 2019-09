25 maj 2019. Det är final på 400 meter häck i de amerikanska collegemästerskapen i Kingsville, Texas, och allt fokus är på bana fyra.

CeCe Telfer, 23, har krossat allt motstånd den här säsongen. Nu kliver hon ner i startblocken för årets viktigaste tävling.

”Go CeCe!”, vrålar en kvinna i publiken.

På startlinjen finns också en svenska, ute på bana åtta. Minna Svärd, 21, från Karlstad pluggar på Texas A&M University-Commerce och har aningen överraskande tagit sig till final. Hon var rankad på 14:e plats inför tävlingen.

När startskottet går flyger CeCe Telfer ifrån resten av motståndare. Hon är både större, starkare och snabbare än resten av fältet. Segertiden skrivs till 57.53 – nytt personligt rekord.

Men där bakom gör Minna Svärd ett superlopp och får till en imponerande avslutning. Hon blir tvåa.

– Det var en chock att det gick så bra, säger Svärd när vi når henne på telefon några månader senare.

– Jag hade som mål att ta mig till final och sen när jag sprang finalen så… jag bara fortsatte springa! Det var så sjukt.

ANDRA PLATS. Minna Svärd från Karlstad slutade tvåa i säsongens viktigaste tävling. Vann loppet gjorde CeCe Telfer. Foto: NCAA. CeCe Telfer stormar fram under loppet. Minna Svärd är på ytterbanan. Foto: NCAA. På upploppet är CeCe Telfer helt överlägsen. Foto: NCAA. Minna Svärd, skymd av publiken här, svarar för en otrolig spurt och slutar tvåa. Foto: NCAA.

Hon berättar att både mamma och pappa var på plats. De hade åkt från Karlstad till Texas för att heja fram henne i de amerikanska collegemästerskapen.

– Min pappa var helt galen. Han hade ju tagit på sig en stor Sverige-hatt och målat blågula flaggor i ansiktet. Herregud, det var ingen som missade honom på läktaren! Men det var jättekul att ha mamma och pappa där, så klart.

Hur var det att springa mot CeCe Telfer?

– Jag vill inte uttala mig om någon annan atlet.

Det är här det blir känsligt. CeCe Telfer hette tidigare Craig Telfer och för bara ett år sen tävlade hon i herrklassen.

Hon har genomgått en könskorrigering.

Tre stjärnor stoppas från VM

I en helt annan del av världen har det blivit dags för friidrotts-VM.

Vi står utanför Khalifa International Stadium i Doha, Qatar, och känner hur svetten rinner längs benen. Temperaturen visar lite drygt 40 grader.

Att VM har placerats just här är minst sagt kontroversiellt, av flera olika anledningar (till exempel att det är en diktatur där tusentals gästarbetare dött efter att ha tvingats arbeta under slavlika förhållanden). Men inför mästerskapet är det en helt annan fråga som hamnat i fokus: Vilka damer ska egentligen få vara med och tävla?

Tre av världens absolut främsta damer på 800 meter har nämligen stoppats från start.

Det handlar om:

✓ Caster Semenya, 28 år, från Sydafrika. På meritlistan har hon bland annat två OS-guld och tre VM-guld på 800 meter.

✓ Francine Niyonsaba, 26 år, från Burundi. Tog silver på 800 meter både i OS 2016 och i VM 2017.

✓ Margaret Wambui, 23 år, från Kenya. Tidigare juniorvärldsmästare och OS-tvåa på 800 meter.

Vad de gjort för fel? De har fötts med naturligt höga halter av det manliga könshormonet testosteron.

Tillståndet kallas hyperandrogenism.

STOPPAS FRÅN VM. Caster Semenya och Francine Niyonsaba är två av världens bästa på 800 meter – men får inte tävla i Doha. Deras naturliga testosteronvärden är för höga. Foto: GEPA PICTURES

Kvinnor har normalt ett testosteronvärde på 0,12-1,79 nanomol per liter, män har vanligtvis 7,7-29,4. Hyperandrogena kvinnor ligger i snitt på 18,3 nanomol per liter.

Internationella friidrottsförbundet (IAAF) har i sommar fått igenom en regel som tvingar kvinnor att ligga på 5 nanomol per liter om de vill vara med att tävla. Caster Semenya, Francine Niyonsaba och Margaret Wambui har därmed två alternativ: Medicinera sig eller sluta.

Alla tre har saknats på löparbanan sen regeln trädde i kraft.

– Varför ska jag ta mediciner? Jag är en ren idrottare som aldrig fuskat på något sätt. De borde fokusera på doping i stället för på oss, säger Semenya till tidningen The Guardian.

– Det här är diskriminering, säger Niyonsaba.

Ni kanske undrar vad deras rivaler säger om saken? Inte särskilt mycket alls.

Lovisa Lindh, som springer 800 meter för Sverige på VM, ser besvärad ut när vi frågar hur hon ser på att de hyperandrogena kvinnorna stoppas från start.

– Jag lägger inget fokus på det, säger Lindh.

– Allt jag kan säga är att det är skönt att det kommit ett beslut nu. Men för min del påverkar det inte tävlingen, jag fokuserar på mitt.

Transkvinnorna gör succé i USA

Samtidigt som IAAF har infört begränsningar för hyperandrogena kvinnor så har frågan om transkvinnors möjligheter att tävla blivit allt mer aktuell inom friidrotten.

CeCe Telfer är nämligen inte ensam.

För bara en månad sen blev det rubriker i USA när June Eastwood, 22, anmälde sig till start i en collegetävling i terränglöpning över 4 000 meter. Hon föddes som Jonathan Eastwood och hade ett personligt rekord på 1 500 meter som löd 3:50.19 – det är bara tolv hundradelar från Genzebe Dibabas världsrekord.

”Den här löparen kommer att kunna matcha Dibabas tider”, skrev den kanadensiska friidrottscoachen Linda Blade på Twitter.

June Eastwood slutade dock sjua i debuten på 4 000 meter och klockan stannade på 14:33.00, vilket tyder på att hormonbehandlingen gör att hon nu har helt andra förutsättningar än tidigare. Med den tiden hade hon inte ens varit topp tio på SM.

Både CeCe Telfer och June Eastwood tävlar på college-nivå, där man kräver att transkvinnor ska genomgå en ett år lång hormonbehandling innan de får tävla (exakt hur lågt testostronvärde som krävs har dock inte angetts). På high school-nivå ser regelverket annorlunda ut. Där räcker det med att man identifierar sig själv som flicka för att få tävla i flickklassen.

Och det är därför 17-åringarna Terry Miller och Andraya Yearwood har rivit upp så heta känslor.

Bara några veckor efter att de tävlat som pojkar började de tävla som flickor – och radade upp fina placeringar. Bland annat slutade de etta och tvåa vid statsmästerskapen i Connecticut tidigare i år.

SKAPAR DEBATT. Andraya Yearwood är en av transkvinnorna i USA som just nu skördar stora framgångar. Terry Miller (nästa bild i bildspelet) är en annan. Foto: NBC News. Terry Miller. Foto: NBC News. Selina Soule har protesterat mot att Andraya Yearwood och Terry Miller tillåts vara med och tävla. Foto: NBC News.

En av motståndarna, Selina Soule, har nu öppet protesterat mot Miller och Yearwood.

– Vi tvingas tävla mot pojkar. Det är kört för oss tjejer i Connecticut, tävlingarna är inte rättvisa längre, säger Soule i en video på YouTube.

Hennes mamma Bianca Stanescu skärper tonen ytterligare, när hon blir intervjuad av nyhetssajten The Daily Signal:

– Om det här tillåts så kommer kvinnor att bli helt utraderade inom idrotten!

Det har till och med gått så långt att Donald Trump Jr, son till USA:s president, gett sig in i diskussionen. På Twitter länkar han till en artikel om CeCe Telfer och skriver till sin 3,9 miljoner följare: ”Ytterligare en enorm orättvisa som drabbar unga kvinnor som tränat hela sina liv för att uppnå framgångar. Alla får identifiera sig som vad de vill, men det här har gått för långt.”

FAKTA: Fyra transkvinnor som tävlar i friidrott CeCe Telfer Tidigare namn: Craig Telfer. Ålder: 23 år. Nation: USA. Skola: Franklin Pierce University. År för könsbekräftning: 2017. Meriter som man: Rankad som 390:e i NCAA:s andradivision på 400 meter häck, med 57.34 som personligt rekord. Meriter som kvinna: Rankad som etta i NCAA:s andradivision på 400 meter häck, med 57.53 som personligt rekord. June Eastwood Tidigare namn: Jonathan Eastwood. Ålder: 22 år. Nation: USA. Skola: University of Montana. År för könsbekräftning: 2018. Meriter som man: 14:46.73 som personligt rekord på 5 000 meter. 3:50.19 på 1 500 meter. Meriter som kvinna: 14:33.00 som personligt rekord på 4 000 meter. Terry Miller Tidigare namn: Uppgift saknas. Ålder: 17 år. Nation: USA. Skola: Bloomfield High School. År för könsbekräftning: Uppgift saknas. Meriter som man: Uppgift saknas. Meriter som kvinna: Vinnare i statsmästerskapen i Connecticut på 55 meter, på tiden 6.95. Andraya Yearwood Tidigare namn: Uppgift saknas. Ålder: 17 år. Nation: USA. Skola: Cromwell High School. År för könsbekräftning: Uppgift saknas. Meriter som man: Uppgift saknas. Meriter som kvinna: Tvåa i statsmästerskapen i Connecticut på 55 meter, på tiden 7.01. Visa mer Visa mindre

Transkvinnor vill tävla i Sverige

Arne Ljungqvist är tidigare ordförande i internationella olympiska kommitténs medicinska råd. Redan 2003 var han med och införde en första rekommendation för hur idrotten ska hantera frågan om regelverket kring transkvinnor som tävlar på damsida.

Han tycker att Bianca Stanescu har ”en viss poäng” när hon säger att kvinnorna riskerar att bli utraderade från idrotten.

– Det illustrerades ganska bra när Semenya-frågan först kom på tapeten i samband med friidrotts-VM i Berlin 2009. De mottävlande fick stryk så det dundrade om det, av en kvinna som såg ut som en man. Motståndarna frågade: ”Vad är det här?” Jag var där och jag kan förstå deras fråga, säger Arne Ljungqvist.

– Jag hade sett liknande kroppkonstitutioner hos kvinnor som dopade sig på 80-talet, men det här kom naturligt. Semenya hade inte gjort något fel, hon var ju född så.

IAAF:s regelverk för transkvinnor påminner om det som finns för hyperandrogena kvinnor. Testosteronvärdet måste ligga på under 10 nanomol per liter (alltså dubbelt så högt som för hyperandrogena kvinnor) under ett års tid. Dessutom ska varje fall utvärderas av IAAF:s medicinska experter.

CeCe Telfer och andra transkvinnor som vill tävla på damsidan måste alltså genomgå en ny utredning innan de kan börja tävla internationellt.

– Jag tror vi kommer att få anledning att titta ännu mer på den här frågan i framtiden, med tanke på den utveckling som sker just nu, säger Arne Ljungqvist.

– Det är en svår och allvarlig fråga som har stor relevans för idrotten. Vi får inte blunda för den.

CHOCKADE ALLA. Caster Semenya dök upp på VM i Berlin 2009 och vann guld på 800 meter. ”De mottävlande fick stryk så det dundrade om det, av en kvinna som såg ut som en man”, säger Arne Ljungqvist. Foto: WU WEI / STELLA PICTURES XINHUA/PHOTOSHOT

Frågan om transkvinnor är också något som just nu diskuteras inom det svenska friidrottsförbundet. Generalsekreteraren Stefan Olsson berättar att det har dykt upp flera fall i Sverige.

– Det är många som är intresserade och som vill veta vad som gäller, både på motionsnivå och på elitnivå. Därför har jag bett vår medicinska kommitté att titta på det här och ta fram ett förslag som styrelsen ta beslut om under hösten, säger Olsson.

– Vi behöver en policy och ett regelverk för hur vi ska hantera de här frågorna.

Sverker Nilsson är ordförande i den medicinska kommittén. Han tycker att IAAF:s regelverk är aningen tandlöst.

– IAAF skriver att man ska ligga under 10 nanomol per liter under ett till fyra år. Bara ett år räcker inte så långt, tycker jag. Det bör nog vara i alla fall fyra år, så att man har stabiliserat sig på en lägre nivå.

När ska ni lämna ert förslag till styrelsen?

– Vi är precis klara med det. Vi kommer att följa IAAF:s beslut, vilket innebär att vi även kommer göra en bedömning för varje enskilt fall.

”Blev utskälld av min mamma”

Friidrotten står alltså inför en ny situation med flera transkvinnor som gör bra resultat i ung ålder. Samtidigt håller ett forskarteam i Stockholm på att ta fram ny information som kan påverka IAAF:s regelverk i framtiden.

Studien har pågått sen 2015 och totalt 23 svenskar har analyserats före och efter att de genomgått könsbekräftande behandling. Forskarna har bland annat mätt deras kroppssammansättning, muskelmassa och muskelstyrka.

– Vi ska snart publicera våra fynd, säger Tommy Lundberg, forskare på Karolinska Institutet.

LÄS MER: Tv-tider dag för dag under hela friidrotts-VM

Men redan nu kan han avslöja delar av vad de kommit fram till. Och det är smått sensationella resultat.

Lundberg berättar att män i genomsnitt har 35-40 procent mer muskelmassa på benen än var kvinnor har. Transkvinnorna i deras studie kom ner under IAAF:s testostrongräns och höll sig där i ett år, helt i linje med nuvarande regelverk. Men muskelmassan på benen minskade bara med 5 procent. Och muskelstyrkan minskade inte alls.

– Många har kanske trott att transkvinnorna tappar mer än vad vi ser att de faktiskt gör. Det kan vara ett viktigt tillägg i den här frågan, säger Tommy Lundberg.

– Framför allt indikerar det att tolv månader inte är tillräckligt för att sudda ut skillnaderna som har funnits från början.

Han vill samtidigt poängtera att testpersonerna i studien inte var idrottare och att resultatet eventuellt kan bli annorlunda om en person tränar på elitnivå.

CeCe Telfer köper inte snacket om att hon skulle ha en fördel av att vara transkvinna. Enligt henne är det snarare en nackdel.

– Alla säger att jag har en fördel tack vare testosteron, men jag har ingen fördel, säger Telfer i en intervju med sajten Outsports.

– Jag går på hormondämpande mediciner, så det där hjälper inte. Och dessutom är jag lång (drygt 180 centimeter) vilket innebär att jag fångar mer vind än de andra.

Hennes tränare Zach Emerson vittnar också om att hon tappat i muskler efter könsbekräftningen och att hon springer långsammare än än vad hon gjorde som man.

– Hon är inte alls lika stark som förut, men som tur var är hon en väldigt teknisk häcklöpare, säger Emerson.

I intervjun med Outsport berättar CeCe Telfer att hennes familj inte var på plats i Kingsville, Texas, när hon vann de amerikanska collegemästerskapen den 25 maj i år. Familjen vände henne ryggen när hon berättade om sitt könsbyte.

– Jag blev utskälld av min mamma. Och nu har jag egentligen ingen familj alls kvar, säger Telfer.

Hon fortsätter:

– Men jag hade inget val, jag kände mig inte som en man. Jag minns när speakern ropade ut att det var dags för ”herrarnas 110 meter häck” och jag ville verkligen inte ställa mig där på startlinjen bredvid männen, för jag kände mig inte hemma där. Det kändes bara helt fel.

Nu hoppas hon kunna hjälpa andra.

– Jag vet att det finns många andra barn och vuxna som är exakt som jag, som tror att de är helt ensamma. Men de är inte ensamma. Jag gör det här för dem, jag är deras röst också, jag springer för dem.

Svärd siktar på revansch

Hur framtiden ser ut för Minna Svärd? Hon drömmer om att få representera Sverige i de stora mästerskapen och det borde inte vara omöjligt. I somras var hon till exempel tolva på U23-EM i Gävle.

Men innan det blir aktuellt måste hon gå klart utbildningen på Texas A&M University-Commerce. Och hon ser redan fram emot de amerikanska collegemästerskapen nästa sommar.

– Med tanke på att det gick så bra den här säsongen så vill jag ju bara ha den där titeln nu, säger Minna Svärd och skrattar.

– Jag kommer kämpa tills den är min!

Och nästa år ökar kanske hennes chanser att lyckas.

CeCe Telfer är nämligen klar med sin utbildning och får inte tävla vidare på college-nivå.

