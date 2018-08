Bronsmedaljen som Meraf Bahta sprang hem på 10 000 meter i går kom med en bitter eftersmak. Bahta utreds just nu för att ha stått för en otillräcklig vistelserapportering till dopingjägarna vid tre tillfällen på tolv månader. Om hon fälls riskerar hon upp till 24 månaders avstängning, och risken finns också att hon måste lämna tillbaka sitt nyvunna EM-brons. Men där kan Wadas regelverk komma att stå henne bi.

Detaljen kan rädda Bahtas brons

Under paragraf 10.8 i Wadas stadgar kan man läsa att resultaten som en utövare fälld för en dopingrelaterad överträdelse stått för ska strykas – "unless fairness requires otherwise". Stycket tycks slå fast att om utövaren åberopar förmildrande omständigheter kan resultaten komma att stå kvar. Det skulle i så fall innebära att Bahta får behålla sin medalj.

”Det finns en liten öppning”

Thore Brolin arbetar med Bahta-fallet som representant för Svenska friidrottsförbundets juridiska grupp. Han känner till kryphålet i fråga.

– Normalt sett blir man av med både prestationer och medaljer, men det finns en liten öppning. Jag kan inte säga om det finns några bra prejudikat, och jag såg att Tommy Forsgren på RF sa att det inte är särskilt vanligt att man får behålla medaljen.

Finns någon mer precis definition av vad de här förmildrande omständigheterna kan bestå i?

– Nä, det finns inte. Det är upp till dopingnämnden att avgöra detta i Sverige och CAS internationellt. I slutändan blir det en tolkningsfråga. Vi vet inte vilka skäl vi skulle kunna åberopa för att hon skulle kunna få behålla medaljen. Hon tog den i går, så det har inte jag hunnit fundera på. Men om inte dopingkommissionen begär att hon ska lämna tillbaka den behöver vi inte fundera på den frågan.

– Tidsmässigt har jag inte hunnit ta mig an den. Det är redan ganska mycket jobb att försöka förklara vad som är en giltig ursäkt.

