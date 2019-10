Jimmy Nordin är en av våra främsta kulstötare genom tiderna. Nordin har totalt elva SM-guld, och de 20,73 han stötte i Ludvika 2002 är det tredje längsta någonsin i svensk friidrottshistoria.

De senaste åren har Nordin ägnat sig mer åt musik och skattjakt än åt friidrott. Musiken har han beskrivit som country-folk åt Bob Dylan- och Neil Young-hållet – och skattletandet består av att leta dyrbara föremål i skogarna runt Gävle med hjälp av en metalldetektor.

Men nu har Nordin, 40, bestämt sig för att satsa helhjärtat på kulstötningen igen. Två faktorer ligger bakom beslutet:

Den historiska kulfinalen i VM i Doha, där medaljerna fördelades över en centimeter.

Ett oroväckande besked från hans läkare.

Jimmy Nordin gör comeback

– Jag gick till doktorn och fick reda på att jag hade dålig hälsa. Då kände jag att det är dags igen, jag måste träna upp mig, och varför inte satsa, säger Jimmy Nordin.

Vad sa läkarna?

– Jag har partat för mycket, lite halvdålig lever. Sedan har jag inte tränat och motionerat på flera år. Högt blodvärde, högt sockervärde. Kroppen håller på att ge upp på något vis och det ska den ju inte göra, så jag kände att det var dags att komma i gång. Och jag är en sådan person som inte går och fistränar på något gym tre gånger i veckan, utan motivationen blev ganska stor att köra i gång. Så jag har kört ett pass om dagen i två veckor.

Målet med satsningen? Att bli minst lika bra som under karriärens topp.

– Över en tvåårsperiod tror jag att jag kan vara tillbaka på samma längder, och på tre-fyra år kanske ännu längre.

Nordins personbästa hade räckt till guld med 40 centimeters marginal i sommarens SM.

– Får jag vara skadefri ska det inte vara några problem överhuvudtaget. Det är kul att vara lite efter, jag har en annan och roligare utveckling. Det går snabbare och ökar fortare i allting, det är väldigt nice.

40-åringen tränar just nu i Gävle IF:s friidrottshall, men representerar ingen klubb och har just nu inga tävlingar inplanerade. Träningen sköter han helt på egen hand, men hoppas kunna plocka in en tekniktränare på sikt.

Det finns en anledning till att Nordin ännu inte gett sig in i de administrativa delarna som kommer med en friidrottssatsning. Nordin är inte speciellt förtjust i det svenska friidrottsförbundet.

Nordin tillbaka i ringen Foto: JimmyNordin.se

”Strider mot mänskliga rättigheter”

Under EM i Göteborg 2006 blev Nordin omhändertagen av polis efter att ha druckit sig berusad iklädd landslagsdräkt i en vip-bar inne på Ullevi, och den comebackande kulstjärnan kände sig sviken av förbundet i efterspelet till skandalen.

– Jag pratade med en släkting innan jag tog beslutet och berättade hur det varit genom åren. Då sa hon: Det låter inte som att det är någon smart idé att börja med friidrott igen. Men så valde jag att göra det ändå, säger Nordin.

– Jag tänker att jag håller mig utanför deras grejer, jag tycker inte att det tillhör mänskliga rättigheter som de håller på, speciellt inte med RF och deras policy. Det håller sig långt ifrån mänskliga rättigheter. Jag kör mitt race och så får jag ta det när det kommer, det kommer väl komma massa tokfransar och hoppa fram och ska yttra sig och ha sig.

Vad menar du med att det håller sig ifrån mänskliga rättigheter?

– Det finns bland annat i RF:s och förbundets stadgar när det gäller dopingtest att man ska ange till exempel var man är någonstans två gånger i veckan var du tränar och när du är hemma i din lägenhet. Det tycker jag inte har med mänskliga rättigheter överhuvudtaget att göra, för att man ska kunna tävla på elitnivå. Det strider mot alla mänskliga rättigheter som finns, what so ever. Sedan får de gärna komma och dopingtesta, det har jag ingenting emot. Men inte att jag ska behöva berätta var jag är någonstans varje vecka, det är en hetsjakt på idrottsmän.

Men är inte den rapporteringen viktig i ett trovärdigt antidoping-arbete, för att man ska kunna genomföra oanmälda tester?

– Då kan de leta upp en och stå på den träningsanläggningen, göra en insats själv. Varför ska jag göra den insatsen och inte få betalt, utan bara vara slaven åt dem?

”Värre med artistlivet”

Nordin vill understryka att han ska göra en ”äkta satsning”. Det nya engagemanget kommer inte innebära några större förändringar för hans liv i stort, men en fritidsaktivitet har fått stå åt sidan sedan tidigare.

– Musiken har hamnat lite i en dvala, jag har inte gjort så mycket nytt på nästan två år. Den delen håller jag inte på med så mycket mer. Metalldetektering ser jag som en bonus att hålla på med, man är ute och rör på sig ändå. Det är värre med artistlivet som på något sätt drar med sig mer onyttiga saker.

