Kirsten Belin var Sveriges bästa kvinnliga stavhoppare i början av 2000-talet.

Med flera SM-guld spåddes hon en fin framtid – tills ryggen satte stopp och motivationen sänktes. Endast 25 år gammal slutade hon, året var 2006.

Den 6-12 augusti är det dags för Friidrotts-EM i Berlin. Ett av Sveriges stora medaljhopp? Stavhopperskan Angelica Bengtsson. Hon är i otrolig form, förra veckan slog hon ännu en gång svenskt rekord när hon hoppade 4,73.

– Hon kan gå så långt som huvudet tillåter. Det är jättesvårt att säga, men det finns ju inget jag ser som stoppar henne nu. Jag önskar henne bara lycka till, säger Kirsten Belin och fortsätter:

– Jag tittade många gånger på Angelica Bengtssons svenska rekordhopp förra veckan, det var ett fantastiskt fint stavhopp.

"Gått från sport till IT"

Nu är Kirsten tvåbarnsmamma – hemma springer en treåring och en femåring. Det innebär full fart och inte mycket tid över.

– Förutom att jag är småbarnsförälder så jobbar jag som IT-projektledare på CGI. Det är jätteroligt, jag har gått från sport till IT och digitalisering, det är superkul.

På CGI är hon bland annat kollega med Staffan Strand (höjdhoppare på 00-talet med VM-, EM- och SM-medaljer).

– Jag är affärsutvecklare från början sen halkade jag in i IT. Jag har jobbat med projektledning i princip sen jag slutade med friidrotten i alla möjliga former. Så gick jag till IT för 2,5 år sedan.

Hur mycket träning blir det för dig i dag?

– Det blir vardagsmotion. I dag bestod väl det av studsmattehoppande med barnen. Jag är väldigt såld på yoga, träning handlar mycket om att stressa ner för mig. På den tiden var det tvärtom. Jag saknar det inte så mycket faktiskt.

Hur mycket kollar du på sport?

– Lite, men det är betoning på lite. Det är det som hinns med. Jag har gift mig med en idrottsanalfabet så… fotbolls-VM följde jag, Sveriges matcher och finalen i alla fall. Kanske friidrotts-EM nästa vecka. Men SVT:s nyhetsapp till exempel, de brukar ju ha klipp – det tittar jag alltid på.

"Det var på tiden"

Hon hade en framgångsrik karriär, trots att den avslutades tidigt. Hennes stora genombrottsår kom när hon var 21 år, då hade hon redan slagit svenskt världsrekord sju gånger. Även Kirsten Belin minns tillbaka på den säsongen som sitt starkaste minne från karriären:

– Det är mitt nordiska rekord i Göteborg. Det var en sådan fantastisk sommarkväll och hur mycket folk som helst på Slottsskogsvallen. Det var så mycket runtomkring. Vinden stod nästan stilla, det började bli höst så det var lite kyligt när solen gick ner. Det var kul att få avsluta säsongen på det sättet.

Det hoppet hon pratar om, på 4.51, det höll sig som svenskt rekord i hela nio (!) år. Angelica Bengtsson slog det 2011.

– Min första tanke var att det verkligen var på tiden. Det är roligt, det är klart att det måste hända saker för svenskt stavhopps skull.

"Ett roligt – men avslutat kapitel"

Hur ser du tillbaka på karriären?

– Ungefär som att ”det var en kul tid i livet”. Jag är nog ingen som drömmer mig tillbaka. Det är mycket erfarenheter som jag har tagit med mig i jobbet i dag, som att leda människor.

– Det här med träning är inte så komplicerat för mig, för många blir det en livsstil senare. För mig är det lite som att jag redan har gjort det. Det var ett roligt kapitel som jag har haft jättemycket glädje av senare... men jag skulle kalla det ett avslutat kapitel.

Hur ser du på utvecklingen av stavhopp?

– Det var ju en ny gren då i början av 2000-talet. De resultaten vi gjorde då räcker ju inte i dag… så det har väl stabiliserat sig lite mer. Nu måste man ju hoppa 4.70 eller 4.80 för att vara med.

Hon fortsätter:

– Det har skett en jättefin utveckling, Angelica (Bengtsson) är ju teknikmässigt mycket bättre stavhopperska än vad jag var.

"Allt eller inget"

Kirsten Belin pratar mycket om det mentala arbetet och hur det påverkar stavhopp, och alla friidrottsgrenar. Hon var endast 25 år när hon valde att sluta.

– Beslutet kom ganska fort, nästan en blixt från klar himmel på ett sätt. Nu får det räcka, det blev bara tydligare och tydligare.

Varför tog du beslutet?

– Skadorna gjorde så att jag tappade motivationen. Kanske inte skadorna i sig var största orsaken, jag hade nog kunnat härva på ett par år till. Känslan blev att jag inte kommer nå hela vägen för att kroppen inte pallar det. Då tyckte jag att det inte var värt det, det kan låta lite som ”allt eller inget” men jag tyckte att det var rätt.

Hon förklarar vidare:

– Att harva på men vara runt tia på mästerskap i bästa fall, nej då finns det så mycket annat man kan göra. Idrotten har aldrig varit allt för mig på det sättet.

Stör ryggen dig i dag?

– Nej, men jag skulle säkert inte klara av att hoppa stavhopp... Men å andra sidan är jag inte vältränad nog att hoppa stavhopp heller.