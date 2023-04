Kaiza Karlén, 24, är en av Sveriges främsta längdhoppare. Som junior tog hon medaljer på såväl VM som EM och har ett flertal SM-medaljer i grenen, bland annat ett guld från 2019.

Hon tävlar för värmländska IF Göta, men i augusti förra året flyttade hon till spanska Valencia för att träna under Rafael Blanquer, tidigare olympisk längdhoppare. Efter att Karlén tagit SM-brons inomhus i Malmö tidigare i år sa hon i en intervju med Arvika Nyheter att hon trivs under Blanquers ledning.

– Han är väldigt vettig och det märks att han bryr sig om sina idrottare.

Det har inte alltid varit fallet för Karlén.

Svenska friidrottsstjärnan vittnar om vikthets

I ett inlägg på Instagram berättar 24-åringen att hon tidigare under sin karriär blivit utsatt för vikthets som påverkade henne väldigt kraftigt.

”Som 18-åring flyttade jag för att satsa på min elitkarriär och blev tillsagd vad jag kunde äta och inte. Jag började äta mindre och mindre, tappade mycket vikt och blev supersmal. Jag förlorade min mens i åtta månader, min kropp ömmade ständigt och jag mådde bedrövligt. Jag stirrade konstant i spegeln för att se hur mycket mer ”fett” jag kunde bli av med”, skriver hon i inlägget.

Till följd av vikthetsen gjorde Karlén de sämsta resultaten i sin karriär och drog dessutom på sig en skada.

– Jag vill inte hänga ut någon enskild, utan mer prata om en kultur som är väldigt utbredd. Jag ser det runtomkring mig, det finns en stor vikthets och jag vet hur negativt det påverkade mig, säger hon.

– Jag åt ingenting, jag var hungrig och trött hela tiden. Jag tänkte konstant på mitt utseende och om jag kunde gå ner lite mer i vikt. Jag fick en ohälsosam relation till mig själv och min kropp.

Så vände det för Karlén

Där och då befann sig Karlén i en miljö i Holland där hon sa att den sortens tankar var helt normala.

– Folk sa till mig att det var normalt att förlora mensen, att det betyder att man är en krigare.

Vändpunkten för henne kom när hon kom hem till Sverige och blev kvar.

– Jag insåg att jag var alldeles för smal och att jag inte hade en hälsosam relation till mat. Det är det som händer när man drabbas av en ätstörning, man får en förvrängd bild av verkligheten och blir helt manisk kring mat. Jag hade tur som insåg det och började prioritera mitt eget mående, säger Karlén.

– Nästa år hade jag i stället mitt bästa resultatmässiga år i stället. Så det var tydligt för mig att när jag min psykiska hälsa blev bättre så kom de bra prestationerna tillbaka.

Karlén väljer att dela med sig av sin berättelse för att andra i friidrottsvärlden, främst unga, inte ska behöva gå igenom samma sak som hon gjorde.

– Det är en komplex fråga, för som elitidrottare använder vi våra kroppar för att prestera, men jag vill lyfta frågan om hur vi pratar om det här på ett hälsosamt sätt. För när det kommer till kritan handlar det om en persons hälsa och jag vill inte att andra ska hamna där jag var, säger hon.

– Jag brinner extra mycket för att att ungdomar och juniorer, som är den känsligaste gruppen, ska vara medvetna om det här. Jag har fått höra att det är många som äter för lite och det är sorgligt att det ska vara så, för idrott ska vara glädje och utveckling. Man ska inte alltid behöva offra saker, utan det finns andra sätt man kan vara en elitidrottare på.

Karlén säger att hon fortsatt är påverkad av vikthetsen hon utsattes för och måste aktivt arbeta för att inte hamna i en negativ spiral på nytt. Men i dag är hon på en bra plats i sin karriär och har en stark träningsvinter bakom sig.

– Jag gör faktiskt min första utomhustävling i morgon och jag tror det kan hända väldigt mycket bra den här säsongen.

Har du något mästerskapsmål uppsatt?

– Mina mål är alltid att ta mig så långt jag kan, men jag funkar inte på det sättet att jag kan sätta ett datum då jag ska vara bäst. Utan jag tar träning för träning och tävling för tävling och till slut kommer jag komma till mästerskapen.