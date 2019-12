Linda Haglunds aska ligger utspridd på Skogskyrkogården i södra Stockholm.

– Jag har ingen grav att gå till så jag brukar tända ett ljus för Linda, säger Ulf Ekelund.

Under Linda Haglunds begravning i Heliga korsets kapell höll han ett långt och vackert tal.

Ulf Ekelund fyllde 76 år för några veckor sedan. Under 22 år var han friidrottsförbundets generalsekreterare.

Med åren kom han och Linda att få en speciell relation. Han blev någon form av fadersgestalt för den blågula sprinterstjärnan.

– Vi pratade om allt och Linda frågade mig om råd. Det kunde vara att hon ville veta om jag tyckte om en tavla hon målat eller vad jag tyckte om hennes nya kläder, säger Ulf Ekelund.

Hemma i lägenheten i centrala Stockholm har Ulf Ekelund tre tavlor som Linda Haglund målat.

– Jag tänker på henne varje dag och blir också påmind om henne när jag är hemma. Hon var en konstnär. Linda kunde allt, säger Ulf Ekelund.

Han har fortfarande svårt att förstå att Linda Haglund hastigt gick bort. Ulf Ekelunds sorgearbete fortsätter.

Hyllade och folkkära hjältar

Hon var en av de berömda 56:orna, med Frank Andersson, Thomas Wassberg, Ingemar Stenmark och Björn Borg.

Hyllade och folkkära blågula hjältar som placerade nationen på idrottens världskarta.

Linda Haglund hade ont. Hon plågades av smärtor, mest i ryggen.

– Hon klagade ofta till mig att hon hade ont. Hon hade också svårt att gå, säger Ulf Ekelund. Linda var mer sjuk än vad hon egentligen trodde.

I mitten av november 2015 var hennes ryggsmärtor så stora att hon tvingades söka akut sjukvård.

Linda Haglund hamnade direkt på intensiven - och där blev hon kvar.

På Södersjukhuset upptäckte läkarna att hon hade cancer i stora delar av kroppen.

Metastaser som slog ut andningen och blodcirkulationen.

Linda Haglunds liv gick inte att rädda. Hon dog mitt i livet, 59 år gammal.

Hennes död chockade både vänner, fans och andra idrottsstjärnor som hade svårt att sätta ord på den tragiska händelsen.

– Det har skrivits mycket om 56:orna, men vi har inte setts så mycket. Det var några tillställningar. Som jag minns det sågs vi i Göteborg en gång och en gång på Café Opera i samband med en tv-grej. Det var jättekul. Hon var den enda tjejen i det gänget. Hon var inte blyg. Hon platsade bra där, sa Ingemar Stenmark efter Linda Haglunds död.

– Vi har mist en underbar människa. Våra tankar går till nära och kära, sa Björn Borg.

Svenska stjärnan blev OS-fyra på 100 meter Namn: Linda Haglund. Född: 15 juni 1956. Död: 21 november 2015. Främsta meriter: Svensk rekordhållare på 100 meter med 11,16 och 200 på meter med 22,82. Tolv SM-guld på 100 och 200 meter. EM-guld inomhus på 60 meter. EM-silver på 100 meter. Tre EM-silver inomhus på 60 meter. OS-fyra 1980 på 100 meter. Övrigt: Linda Haglund sprang 12,7 sekunder som 13-åring, hon tog SM-silver som 16-åring och vann sitt första SM-guld innan hon fyllt 20. 1979 och 1981 blev hon uttagen till Europalaget.

Ville ändra synen på kvinnorna

Ann-Ewa Karlsson, gotländskan från Visby, var en annan vän som stod Linda Haglund mycket nära.

– Linda ville att man skulle få en annan syn på kvinnliga idrottare. Att de skulle få synas och kunna ta för sig på samma sätt som männen. Det lyckades hon också med. Linda kunde allt, säger Ann-Ewa Karlsson.

Den svenska unga sprinterstjärnan var väldigt noga med att kvinnorna inte skulle trampas ner. Att de skulle ha samma rättigheter som männen.

– Linda kämpade för kvinnorna. Hon sa vad hon tyckte och var inte blyg. Hon var spontan och hon struntade blankt i om allt hon sa inte var så bekvämt för alla, säger Ulf Ekelund.

Linda Haglund var en av de första européerna som sprang i kläder från märket Nike. Hennes ansikte fanns även på mjölkpaketen och dansbandet Streaplers spelade in ”Låten om Linda”.

Tidningar skrev spaltmeter om den den blågula stjärnan som i rekordtakt rusade mot världstoppen.

1976 vid inne-EM i München tog hon guld på 60 meter. Två år senare tog hon EM-silver på 100 meter i Prag.

– Från det ögonblicket ansågs Linda vara en världsstjärna, säger Ulf Ekelund.

Linda ledde OS-finalen

OS i Moskva 1980 närmade sig. Linda Haglund var en av favoriterna på 100 meter. Hon flög ut ur startblocken och ledde finalloppet efter 70 meter.



I mål var Linda Haglund fyra. 11,16 sekunder. Bara en tiondel från guldet. Två hundradelar från bronset.

Det var den bästa svenska kvinnliga prestationen under hela spelen.

Ann-Ewa Karlsson satt på läktaren och filmade finalen med sin super 8-kamera.

– Jag var skadad från att innesäsongen tog slut till att OS började. Jag hade hoppats att ta en poängplats, men jag var inte alls i form och blev utslagen redan i kvalet. Jag hejade fram Linda i stället.

Ulf Ekelund följde Linda Haglund på nära håll inför hennes livs största lopp.

– Linda ville att jag skulle vara med henne. Vi åt frukost, när vi kom till tävlingsarenan ville hon inte prata om kläder, berättar Ulf Ekelund.

Kompisarna pratade i stället och kläder och smink.

– Vi babblade på om allt möjligt när hon värmde upp, säger Ulf Ekelund.

Han var att likna vid en fadersgestalt för Linda. En som alltid tog sig tid att lyssna och som alltid fanns där när det behövdes.

Rekordet från 1980 står sig

– Jag tror hon kände att jag var ett substitut till hennes pappa Stig som hade gått bort. Linda rådfrågade mig om allt, säger Ulf Ekelund.

Tiden 11.16 är det ingen annan svensk kvinna som klarat av att slå på 39 år.

I Berlin 1981 sprang svenskan på 11,08 i lite för stark medvind. Hon slog den amerikanska stjärnan Evelyn Ashford, som tre år senare både satte världsrekord i Zürich (10,76) och vann OS-guldet i Los Angeles.

Nu skulle den svenska friidrottens klarast lysande stjärna ta nästa steg mot toppen.

Men under några sekunder förlorade hon allt. I augusti 1981, bara några månader efter att hon som första kvinna fått Victoriastipendiet, testades hon positivt för anabola steroider.

Kvällen före Sveriges första, och mest uppmärksammade dopningsfall så långt, skulle avslöjas ringde Linda Haglund till Ulf Ekelund, generalsekreteraren i friidrottsförbundet.

Hon grät. Det här var en tid när antidopningsarbetet fortfarande var kvar i sin barndom.

Men Sverige var ett av de första länderna som börjat testa aktiva under mästerskapen. Under SM i Skövde några dagar in i augusti skulle alla medaljörer plus en slumpvis utvalda tvingas göra dopningstester.

– Det visste Linda om. Alla aktiva visste om att de skulle bli testade. Ingen var okunnig inom området. Det var ingen hemlighet, säger Ulf Ekelund.

Djup spricka med tränaren

Pertti Helin hade under åtta år varit Linda Haglunds tränare.

Han bodde i Finland och när den svenska sprinterstjärnan inte var ute och tävlade reste hon regelbundet över vattnet till sin tränare.

Nu ville Linda Haglund gå vidare i sin karriär. Med en ny tränare.

Hon och Pertti Helin hade haft många kontroverser under det senaste året.

Sprickan mellan det så tidigare oskiljaktiga paret var så djup att Linda Haglund ville ha nya tränare. Men det hade hon inte sagt till någon.

Linda Haglund var trött och sliten. Programmet var späckat med tävlingar, både i Sverige och utomlands.

Hon pratade med Pertti Helin som övertygade Linda att komma över till Finland igen för att återhämta sig.

Hon hade en förkylning på gång.

Linda Haglund fick en burk vitaminer av sin tränare. Hon lade ner burken i sin necessär.

Linda Haglund åt tre av sina vitaminer.

Hon vann 100 meter och 200 meter.

Efter guldet på 200 meter fick Linda lämna ett dopningsprov.

Provet visade sig innehålla den anabola steroiden Metandienon.

– Hon ringde mig och grät. Det var helt orealistiskt att tro att Linda hade dopat sig medvetet. Jag tvivlade aldrig på hennes historia, säger Ulf Ekelund.

– Linda kontaktade mig och berättade vad hon blivit utsatt för och att det skulle stå i tidningarna dagen efter. Jag har aldrig trott på att hon dopat sig, säger Ann-Ewa Karlsson.

”Återhämtade sig aldrig”

Den dopinganklagade stjärnans närmaste vänner fanns där i när Linda Haglunds liv var som mörkast.

Ann-Ewa Karlsson och Ulf Ekelund stod alltid på hennes sida.

– Det värsta är att folk aldrig släppte att Linda åkte fast för doping. Hon blev aldrig fri. Det spelade ingen roll om hon var i skolan och fick frågor av barnens föräldrar eller uppträdde i tv-programmet ”Let´s Dance”, säger Ann-Ewa Karlsson. Linda återhämtade aldrig sig från det hon utsattes för.

Tränaren Pertti Helin erkände att han han gett Linda Haglund ryggmedicin.

– När Linda ringde mig bad jag henne att säga till Pertti att ringa mig. Det gjorde han också. Han berättade att han förväxlat burkarna. Jag bad honom skriva ner sin historia, en historia som han ändrade senare, säger Ulf Ekelund.

Linda Haglunds första prov visade spår av anabola steroider.

– Jag bad Linda komma upp till mig på förbundets kansli och lämna in pillerburken som hon hade haft i sin necessär.

Hans Holmér var förbundets nye ordförande, han hade efterträtt professorn och läkaren Arne Ljungqvist som suttit på stolen sedan 1973. Nu var Ljungqvist vice ordförande av det internationella friidrottsförbundet (IAAF) .

– Jag pratade både med Hans och med Arne. Vi bestämde att vi skulle hålla tyst om Lindas första prov tills det andra provet också var analyserat, säger Ulf Ekelund.

Hösten kom och Sverige mötte Finland i den årligen återkommande klassiska landskampen.

Ulf Ekelund, Hans Holmér och Arne Ljungqvist samrådde och kom fram till att Linda Haglund skulle vara med i finnkampen.

– Hon var ju inte skyldig förrän det andra provet skulle vara klart, säger Ulf Ekelund.

Senare i september blev Linda Haglund uttagen till Europalaget som skulle tävla i Världscupen i italienska Rom.

Stjärnan frikänd i Sverige

Linda Haglund åkte till Rom – men innan hon hunnit ut på tävlingsbanan kom resultatet från hennes andra prov.

Det visade sig också vara positivt.

Ulf Ekelund samrådde med Arne Ljungqvist på hans hotellrum i Rom. De kom överens om att Linda Haglund inte skulle få starta.

Nu skulle den svenska dopingkommissionen ta ställning till ärendet.

Linda Haglund frikändes i Sverige och skulle få tävla vidare. Samtidigt frikände även det finländska förbundet tränaren Pertti Helin.

Då kunde inte IAAF blunda längre.

Fallet Linda Haglund togs upp. I Kingston, Jamaica med siffrorna 17-2 fälldes den svenska stjärnan och stängdes av i 18 månader.

Arne Ljungqvist lade ner sin röst.

– Jag hade inte väntat det här eftersom jag blev friad av det svenska förbundet. Jag trodde jag skulle bli friad nu också, sa Linda Haglund i en intervju strax efter att hon stängts av.

– Jag vet vad jag hade gjort själv och jag trodde att det var B-vitaminer. Man säger att ett barn kan se skillnad, men jag är inget barn och jag kan inte se skillnaden, för jag vet inte hur sådana tabletter – anabola steroider – ser ut, sa Linda Haglund i en intervju med SVT från 1980-talet.

Linda Haglunds uppmärksammade dopningsfall blev ett prejudikat när IAAF beslutade att det var idrottarens uppdrag att se till att förbjudna medel inte kommer in i kroppen.

Att det inte skulle gå att skylla på någon annan. Pillerburken skrev om friidrottshistorien.

”Vissa personer har mjuknat”

Linda Haglund gjorde ett försök att komma tillbaka till världstoppen efter avstängningen – men misslyckades.

– Nu efter Lindas död känns det som Linda fått lite upprättelse. Vissa personer som hade en hård inställning till henne tidigare har mjuknat. Jag saknar henne så mycket, säger Ulf Ekelund.

Ann-Ewa Karlsson fyller 65 år i april och går i pension.

Hon och Linda hade pratat om att de skulle kunna ses oftare när de blev äldre. Umgås, prata gamla minnen och ha kul. Precis som det var när de träffades i tonåren.

– När jag saknar henne som mest tittar jag på bilder från mina album eller tar fram gamla videofilmer. Linda finns där, är glad och sprallig. Hon blir så levande igen, säger Ann-Ewa Karlsson.

Linda Haglund vilar i minneslunden på Skogskyrkogården i Stockholm.

Röster: "Linda var alltid före sin tid" – Jag var med och sponsrade Hanvikens SK som Linda tävlade för. Hon var en riktig stjärna som visste vad hon ville. Jag var ofta nere och tittade på henne när hon tävlade på hemmaplan. Hasse Gynge, 88, pensionerad företagare, Tyresö.

– Linda var en naturkraft, lättränad. vi andra körde med skivstänger, hon körde styrka med sin egen kroppsvikt. Linda har en stor plats i mitt iv. Hon passade min son Tim när han var liten och jag skulle träna. Hon var hans gudmor. Ann-Ewa Karlsson, 64, tidigare höjdhoppare, Visby.

– Linda var en fantastisk vän till mig och en fenomenal idrottskvinna. Hon hade en järnvilja som gjorde att hon lyckades. Vi fick en nära relation med åren. Jag tänker ofta på Linda, hon var inte som alla andra utan före sin tid när det gällde det mesta. Ulf Ekelund, 76, pensionerad generalsekreterare på friidrottsförbundet, Stockholm.