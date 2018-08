Ann-Louise Skoglund växte upp på 1960-talet under trygga förhållanden i den lilla värmländska idyllen Molkom med drygt 1000 invånare.

Här fanns mamma Eva och pappa Arne, båda kom senare att spela en stor roll och ligga bakom hennes framgångar i friidrott.

– Mamma och pappa stöttade mig mycket när jag var ung. Utan deras support hade det varit omöjligt för mig att lyckats.

Mamma och pappa Skoglund skjutsade flera gånger i veckan sin dotter den drygt tre mil långa resan till Karlstad. Allt för att hon skulle få hålla på med det hon gillade bäst. Att springa.

– Det var tur att jag var enda barnet. Mamma och pappa skjutsade mig i sex år till jag började på friidrottsgymnasiet i Karlstad. De körde mig varannan vecka. Det är jag glad och tacksam över i dag.

Ann-Louise Skoglund under sin aktiva karriär Foto: ROGER TILLBERG / IBL

”Märkte att jag var snabb”

Ann-Louise Skoglund var tio år och gick på den kommunala idrottsskolan i Molkom under ett sommarlov.

Under avslutningsdagen hade några ledare bjudit in tränaren Ulf Karlsson från IF Göta i Karlstad.

– Ulf såg mig springa, han pratade med mamma. Ulf undrade om jag inte ville börja träna i hans tjejgrupp i IF Göta.

När märkte du att du hade talang?

– Som barn lever man i nuet, man tänker inte så mycket. Men visst märkte jag att jag var snabb. Jag slog killarna i skolan när vi sprang ikapp under rasterna och gymnastiklektionerna. Det gick också bra när jag sprang min första tävling i Göta – trots att jag egentligen inte hade tränat så mycket.

Tränaren Ulf Karlsson följde den talangfulla unga tjejen resten av hennes karriär - i 17 år.

Hur var du som löpare?

– Jag var ganska snabbhetsuthållig, jag hade en bra grundsnabbhet utan att vara en sprinter.

Du provade på många distanser men trivdes väl bäst på 400 meter häck?

– Ja, jag fick frågan många gånger under min karriär om jag inte skulle testa 800 meter. Men jag ville inte. Jag tyckte att 400 meter var en bra distans för mig - fast den var i jobbigaste laget.

Sensationellt EM-guld

Ann-Louise Skoglund blev snabbt bäst i Sverige och fick debutera i landslaget, endast 15 år gammal.

I början av september 1982 slog den unga svenskan igenom med dunder och brak.

Ann-Louise Skoglund vann sensationellt EM-guldet på 400 meter häck.

Skoglund med guldmedaljen. Foto: ROGER TILLBERG / IBL

Med tiden 54,58 utklassade hon sina konkurrenter. Tvåan, östtyskan Petra Pfaff var 32 hundradelar efter.

36 år efter det historiska blågula loppet berättar nu Ann-Louise Skoglund att hon bara var millimeter från att ramla.

– Jag var trött på slutet och kom fel till den tionde häcken. Jag var illa ute, men klarade mig över och vann.

Kan du beskriva känslan?

– Den var häftig, nästan svår att beskriva. Det var knökfullt på arenan med 50 000 tokiga greker som skrek. Ett otroligt starkt och härligt minne.

Att en svensk friidrottare tog en EM-medalj vid den här tiden var inte särskilt vanligt. Anders Gärderud tog silver 1974 i Rom på 3000 meter hinder medan Linda Haglund sprang hem silvret på 100 meter 1978 i Prag.

Så EM-guldet vände upp och ner på den drygt 20-åriga värmländska talangens liv.

– Jag blev helt plötsligt en offentlig person. Jag blev igenkänd, vilket jag inte var särskilt van vid. Jag var ung och blyg. Det blev efterhand en sorts yttre press på mig att lyckas.

Trodde du att du skulle kunna vinna guld?

– Jag åkte till Grekland med en bra känsla. Jag funderade inte så mycket, men kände mig trygg. Jag hade också gjort flera bra testlopp. Jag var i form, men visste inte hur långt det skulle räcka.

”Snack om doping”

EM-guldet i Aten blev Ann-Louise Skoglunds största framgång i karriären. Åren efter var hon nära att ta nya medaljer, både på EM, VM och OS. Men hon hamnade strax utanför prispallen.

Din tränare Ulf Karlsson sa under din karriär att du kunnat vara bäst av alla om inte flera länder systematiskt dopat sina aktiva. Hur ser du på det i dag?

– Visst var det snack om doping under den här tiden. Inte minst när Linda Haglund åkte fast. Jag tänkte att ingen motståndare är dopad förrän att hen blivit fälld. Jag försökte ha fokus på min egen prestation.

På VM året efter EM-succén blev svenskan sexa. Slagen av tre östtyskor och två ryskor.

– I dag vet vi att det att det fanns en systematisk doping i länderna från öst, både på herr- och damsidan. Men jag kan inte gå och deppa över det nu. Jag är glad och stolt över min karriär.

Ann-Louise Skoglund Född: 28 juni 1962. Bor: Falun. Familj: Gift med Fredrik. Paret har döttrarna Sofia, 14, och Louise, 12. Yrke: Har egen verksamhet, konsult verksamhetsutveckling, ledarskap och coachning. Idrott: Friidrott. Klubb: IF Göta. Seniorkarriär: 1977-1989. Främsta meriter: EM-guld på 400 meter häck 1982. VM-sexa 400 meter häck, Helsingfors 1983, OS-femma 400 meter häck, Los Angeles 1984, EM-fyra 400 meter häck, Stuttgart 1986. Svenskt rekord med 54,14 på 400 meter häck 1986. 35 SM-guld på 100 meter, 200 meter, 400 meter, 100 meter häck, 400 meter häck. Förebild: ”Anders Gärderud, följde honom genom hans karriär. Men min störste idol var Björn Borg.” Äter: Mexikansk mat Dricker: Mexikansk öl och vatten. Tittar på: ”Jag tittar knappt på teve, när jag gör det blir det mest nyheter och dokumentärer. Jag följer oftast stora idrottsmästerskap. Som nu när det är EM i friidrott”. Läser: ”Oj, det är blandat, allt från spännande romaner till psykologiska thrillers”. Visa mer Visa mindre

Sorgen efter mamma

27 år ung tog Ann-Louise Skoglund 1989 av sig nummerlappen och spikskorna. Karriären var över. Då hade hon varit med i landslaget i över tolv år.

EM-finalen i Stuttgart 1986, där svenskan blev fyra och satte svenskt rekord på 54,14, (som fortfarande står sig) blev hennes sista stora framträdande på världsscenen.

– Jag var trött och hade tappat motivationen. Jag hade också gått skadad. Jag hade kanske kunnat springa under 54 sekunder, men det inre drivet var borta.

1990 gick Ann-Louise Skoglunds mamma Eva bort i cancer.

– Mamma var bara 48 år när hon dog. Det var svårt att se henne vara så sjuk. Under mammas sista tid var jag hemma mycket i Molkom och tog hand om henne.

– Det gäller att fånga dagen och leva nu. Mamma gick bort ung, två av mina bästa vänner avled också alldeles för tidigt. Det är jobbigt att mista nära och kära samtidigt som det är en påminnelse om att försöka leva i nuet och ta vara på dagen.

”En tung tid”

Nu under våren drabbades Ann-Louise Skoglund av en ny sorg.

Hennes cancersjuke pappa Arne avled. Han blev 81 år gammal.

– Det har varit en tung tid efter att pappa dog. Han var sjuk i flera år. Jag var hos honom mycket under hans sista tid i livet. Vi brukade skoja om att pappa hade nio liv. Vi plockade alltid fram de goda perioderna när han kände sig bättre.

Efter sina föräldrars bortgång har Ann-Louise Skoglund inte längre någon anknytning till Molkom.

I dag bor den förra friidrottsstjärnan i Falun.

– Min man Fredrik är chefsåklagare. Vi bodde i Stockholm tidigare men ville röra på oss när vi väntade vårt första barn. Då dök det upp ett jobb för Fredrik i Falun. Så vi valde Dalarna. Vi trivs bra här.

Ann-Louise med hunden Ester. Foto: PRIVAT

Har du släppt kontakten helt med Värmland?

– Nej, vi har sommarhus strax utanför Torsby.

Hur ser ditt liv ut i dag?

– Jag driver ett företag. Jag är konsult inom verksamhetsutveckling, ledarskap och coachning. Jag jobbar inte heltid, vill hinna göra lite annat här i livet och ha tid för min familj. Jag reser en del i mitt arbete, främst till Stockholm och över Mälardalen.

Hon har tillsammans med maken Fredrik två döttrar. Sofia, 14, och Louise, 12.

– Båda håller på med truppgymnastik. De provade på friidrott men det var inget de fastnade för. Jag stöttar tjejerna i vad de gör. Det viktigaste är att de har kul med sin idrott.

Tränar du något själv?

– Ja, man jag måste nog kalla mig för lite periodare. Jag springer, det är enklast. Men visst händer det att jag går på gym.

Hur ser du på din framtid?

– Jag startade mitt företag för att kunna styra över min egen arbetstid. Det är viktigt att arbeta, men det är inte hela livet. Jag vill ha tid att ta hand om mig själv, min familj och våra vänner.

Hur tycker du att svensk friidrott mår i dag?

– Jag tycker att vi har en bra återväxt, toppen är bredare nu än när jag höll på. Man får heller inte glömma bort att friidrotten är världsomspännande. Vi ska inte tro att vi alltid kan ha tio världsstjärnor samtidigt.

– Det finns flera spännande namn. Som diskuskastaren Daniel Ståhl. Honom gillar jag. Han verkar vara en trevlig och cool kille.