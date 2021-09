Jag är ledsen, Finland – ni kommer förlora igen

Det är alltid en fin känsla att kliva in på anrika Stockholms Stadion och slå sig ner på en av träbänkarna för att följa Finnkampen.

Ett hundratal svenska friidrottare. Känslor som svallar. Tårar, smärta, bråk, vilda jubel – och när allt är över så springer svenskarna ärevarv nere på löparbanan medan besvikna finländare lommar mot utgången.

Eller ja, det är så det har sett ut under de senaste åren i alla fall. Sverige tog dubbelsegrar både 2019 och 20202 och tar vi en lite noggrannare blick i backspegeln ser vi att de svenska herrarna vunnit åtta av de nio senaste upplagorna av Finnkampen och att de svenska damerna tagit sju segrar på de åtta senaste åren.

Upplagt för revansch för Finland, med andra ord.

Men det finns ett problem: Det svenska landslaget blir bara bättre och bättre.

Det har varit en sensationell utveckling under de senaste tio år sen. Det känns som hyfsat nyligen då vi satt och muttrade om en plågsam generationsväxling och drömde oss tillbaka till dagarna då Carolina Klüft, Christian Olsson, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist strösslade medaljer över svensk friidrott.

Nu har vi äntligen fått fram en ny gyllene generation där Armand Duplantis och Daniel Ståhl står längst fram i ledet.

Två superstjärnor. Två olympiska mästare.

Bakom dem bland annat Simon Pettersson som tog silver på OS i Tokyo, Thobias Montler som på allvar har börjat utmana om medaljerna på allra högsta nivå och Khaddi Sagnia som etablerat sig i den absoluta världstoppen. Mer? Vi hade ytterligare fyra svenskar som tog sig till final på OS, där höjdsensationen Maja Nilsson framför allt är den som sticker ut.

Det ser väldigt bra ut just nu.

Under OS allra sista dag sprang jag in i den avgående förbundskaptenen Karin Torneklint och vi pratade om hennes åtta år på posten. Om den tuffa starten, om skadeproblemen, om Abeba Aregawi-turbulensen. Sen började hon resonera om hur läget egentligen är i dag och konstaterade att det aldrig varit bättre under hennes tid vid rodret.

Torneklint höjde båda nävarna i luften: ”Jag slutar verkligen på topp!”

Toppen finns där och bredden finns där. Återväxten? Jo, den finns där också.

Titta bara på JVM som avgjordes i Kenya i augusti. På grund av pandemin skickade Sverige enbart dit tre aktiva (Maja Åskag, Gabriel Wallmark och Oskar Edlund) – men det blev ändå tre guld. Åskag vann både längdhoppet och tresteget på damsidan. Wallmark vann herrarnas tresteg. Och egentligen borde det varit en guldmedalj till.

Oskar Edlund var först i mål i herrarnas 400 meter häck, men efteråt kom en protest och den nitiska juryn valde att diskvalificera honom eftersom ena skon ansågs ha varit vid sidan om häcken vid en passering.

Både Åskag och Wallmark är alla med i Finnkampen. Håll ett extra öga på dem. Mycket talar för att de är framtiden.

Vad Finland kan hoppas på under de här två dagarna på Stockholms Stadion? Senni Salminen borde kunna lösa vinna i damernas tresteg. Jag räknar med att Toni Kuusela kommer kasta långt i herrarnas spjut. Och i damernas stavhopp finns den pånyttfödda supertalangen Wilma Murto som mycket väl kan slå samtliga svenskor.

Men nej… jag är ledsen, Finland. Hur jag än vrider och vänder på statistiken kan jag inte se hur det här ska sluta med något annat än en tredje raka dubbelseger för Sverige.

Fram med badmössan, Torneklint. På söndag eftermiddag åker du ner i vattengraven för allra sista gången.