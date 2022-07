Ilskan efter dramat i natt: ”Förbannad”

Med ett varv kvar att springa såg Andreas Kramers heat på 800 meter ut att bli en behaglig resa mot VM-semifinal.

Så blev det inte.

200 meter från mållinjen skedde en tilltrasslad situation där irländaren Mark English till synes trampade på svensken. Kramer tappade fart och blev i samma veva omsprungen av amerikanen Jonas Koech som gick in tufft i närkampen.

Andreas Kramer tvingades ut på gräset utanför banan och kom i mål som sjua, näst sist. Efteråt lämnade han omedelbart innerplanen och berättade i SVT att han ville lämna in en protest.

– Jag brukar tacka de andra, men jag var lite sur och ville bara komma ut, säger Kramer.

Vad hände?

– Just där bara snurrar det i skallen. Då gör jag allt för att ta in så mycket som möjligt. Jag är ganska nöjd att jag lyckas hålla ihop det hyfsat. Jag är ganska förbannad när jag springer in på upploppet och försöker bara hålla placeringen.

Kramer vidare trots stökig situation

Andreas Kramer är inte säker på vem som gjorde vad, men säger att han kände ”en fot bakifrån” och ”någon knuff från sidan.

– Det är situationen jag är förbannad på – och lite på mig själv för att det blev en situation. Men även om man tappar en placering kan man inte räkna med att man blir inknuffad på innerplan. Men det är 800 meter, sånt här kan ske, säger svensken.

Irländaren Mark English var inte sugen på att prata om incidenten.

– Jag hade ingen koll alls på vad som hände bakom mig.

Är du orolig för en protest?

– Du kan fråga mig om mitt lopp, annars drar jag.

Konkurrenten diskad – trots ursäkt

När Jonas Koech får frågan om situationen med Andreas Kramer håller han upp båda händerna i en fredlig gest och säger att Andreas är ”en härlig kille”.

– Det är en del av spelet. Man kan inte klaga. Jag är ledsen för hans skull! Snälla, berätta om min ursäkt för honom. Det var inte min mening, säger amerikanen.

Kort efter ursäkten blev dock Jonas Koech diskad för sitt tilltag. Andreas Kramer gick till slut vidare till VM-semifinal med fjärde bästa tid av sex.

– Jag bryr mig inte om någon annan så länge jag kommer vidare. Jag bryr mig bara om mig själv i en sån här situation, säger Kramer.

TV: Senaste avsnittet av ”VM när du sov”

LÄS MER: Stor guide till friidrotts-VM – program, trupp och tider

LÄS MER: Flickvännen på plats för att stötta ”Mondo”: ”Mer nervös är honom”

LÄS MER: Christian Olsson om depressionen: ”Det kostade mig ett äktenskap”

LÄS MER: SVT:s nya grepp – se Jacob Hård äta lunch