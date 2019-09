Ger order till pappan – just före SVT:s intervju

Det är en avslappnad Armand Duplantis som möter den samlade presskåren i en vackert utsmyckad marmorsal i centrala Doha.

Situationen var något annorlunda under landslagets förläger i Rom, kort innan han skulle ge en intervju med SVT. Under ett träningspass fångar SVT:s kamera Duplantis när han ger sin pappa Greg direktiv om hur han ska agera under intervjun.

”Säg ingen höjd. Ge dem inga förväntningar”, säger Duplantis i klippet.

Armand Duplantis om hemliga orden i SVT

Duplantis skrattar till när klippet kommer på tal, men blir snabbt en smula allvarlig.

– Jag vill inte säga att jag ska hoppa 6.20 och sen hoppar jag sex meter och vinner så frågar alla: ”varför hoppade du inte 6.20?”. Jag vill inte… Jag vet att alla redan har väldigt stora förväntningar på mig och jag vill inte höja dem ännu mer.

Är förväntningarna en börda för dig att bära?

– Det är väl det, på sätt och vis. Samtidigt, om man vill hoppa högt och vara bra så kommer folk att förvänta sig saker av en. Det är en del av spelet, så jag kan inte klaga på det egentligen Jag förväntar mig stora saker från mig själv, inte minst på ett VM.

Hur hanterar du pressen?

– Jag går ut och hoppar bara. Jag vet inte hur man inte tänker på något, jag försöker bara göra just det - att inte tänka på det.

Duplantis om kampen mot stjärnorna: ”Är i väldigt bra form”

Duplantis går in i VM på lördag, när stavkvalet avgörs. Han säger att allt hans fokus är riktat mot kvalet i nuläget, men i samma andetag säger ”Mondo” att han hoppas få de överstökat så fort som möjligt så att han kan lägga sin energi på tisdagens final.

Där väntar med största sannolikhet en uppgörelse mellan honom och sportens just nu två andra största stjärnor, Piotr Lisek och Sam Kendricks.

– Jag är i väldigt bra form och ser väldigt mycket fram emot det här. Jag vet att det kommer att bli en bra kamp mellan oss tre i toppen, där alla hoppar väldigt bra just nu.

Duplantis har i år hoppat sex meter blankt, vilket ger honom den tredje bästa höjden för säsongen. Polacken Lisek är näst bäst på 6.02 medan amerikanen Kendricks är klart bäst på 6.06.

I dag hoppas Duplantis - även om han inte pratar höjder - kunna vara den främsta av de tre.

– Jag mår riktigt bra och är redo att göra säsongens bästa tävling här, säger han.

