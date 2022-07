Euforin hade lagt sig efter OS-finalen i diskus i Tokyo när Vesteinn Hafsteinsson, demontränaren bakom Daniel Ståhls framgångar, krasst konstaterade som det var. Om Daniel Ståhl vill överkomma den sista stora barriären, östtysken Jürgen Schults världsrekord på 74.08 meter som stått sedan 1986, så måste det komma snart.

– Han måste göra det nu. Ska man sätta världsrekord måste man göra det senast när man blir 30 år gammal.

Dessutom fanns det ett annat hot än åldern som hägrade på horisonten. Den slovenska supertalangen Kristjan Ceh, som slutat femma i finalen.

– Han är mannen att slå i framtiden, konstaterade Hafsteinsson.

Det skulle visa tämligen omgående att framtiden kom snabbt.

Ståhls tuffa start på säsongen

I början av den här säsongen tog 23-årige Ceh nästa steg i sin utveckling. När Ståhl och Ceh möttes för första gången, på Diamond Leaguegalan i Birmingham såg ett tronskifte ut att ske. Ståhl misslyckades helt och slutade trea på 65.97 medan Ceh satte nytt personbästa med ett mäktigt kast som mätte 71.27.

– Jag har nästan ingen förklaring till vad som hände i Birmingham, säger Hafsteinsson i samband med Sollentuna GP tidigare i somras.

– Träningen hade varit bra och sen åker han till Birmingham och gör så. Jag stod där som ett stort frågetecken.

Två veckor senare var det dags för ett nytt möte, denna gång på Diamond Leaguegalan i Rabat. Återigen var det Ceh som var starkare och Ståhls kast mätte – för honom – blygsamma 67.16.

Tävlingarna i Rom ett par dagar senare följde samma mönster. Ceh vann på nytt, med ännu ett kast över 70 meter medan Ståhl på nytt hade ett kast som mätte under 66 meter.

– Jag var missnöjd med hur loj han såg ut, säger Hafsteinsson.

Men säsongen skulle vända. Och det ganska snart.

Vändningen för Ståhl – tävlingen i Stockholm

I usla vindförhållanden på Sollentuna GP så fick Ståhl i väg diskusen 68.97 och vann klart, flera meter före bland andra Lukas Weißhaidinger, bronsmedaljör i såväl Doha som Tokyo.

Hafsteinsson var lyrisk.

– Det är ett av Daniels bästa kast i karriären. Jag kände äntligen igen den jävla oxen han är. Weißhaidinger har aldrig varit bättre och Daniel slår honom med flera meter. Det säger ganska mycket.

– Det här var en jätteviktig tävling, att slå Weißhaidinger som han gjorde – för Daniel krossade honom. Det kommer betyda mycket längre fram.

Och det gav resultat direkt.

Två dagar senare kom säsongens första kast över 70 meter och ytterligare nån dag senare kom världsårsbästat 71.47 i Uppsala.

Men trots det kommer inte Ståhl till VM i Eugene som favorit. För första gången sedan debuten 2015 kommer Ståhl inte till VM rankad etta i världen.

Det är Ceh som sitter överst på täppan nu. Och enligt Hafsteinsson, som missar VM på grund av hälsoskäl, är det en enorm lättnad för Ståhl.

– Daniel har varit bäst i världen i sex år, ettarankad i 3,5 år och tänk dig själv hur det skulle vara att åka till ett OS och VM och allt annat än guld är en förlust, säger han.

– Det var inte lätt för Daniel. Man måste komma ihåg att det är människor vi pratar om, det är precis som med Armand Duplantis och de har dåliga dagar.

”Daniel kommer göra sitt bästa mästerskap någonsin”

Ståhl själv säger att han känner mindre press i dag.

– 2019 var jag dunderfavorit, hade vunnit nästan alla tävlingar och hade inte vunnit någon global guldmedalj tidigare, så då var det press. Men det känner jag inte nu, för nu har jag vunnit VM- och OS-guld.

Att det är fler kastare som gör det bra stressar inte honom. Tvärtom.

– Det är oerhört bra för branschen att alla yngre grabbar slänger långt, medan vi äldre som blir sämre och sämre. Så det är bra för branschen.

Känner du dig jagad?

– Jag är helt orädd, jag går bara in och gör mitt jobb.

Hafsteinsson tror till och med att det ”underläge” som Ståhl går in i mästerskapet med är till hans fördel.

– För nu vi kan komma och reta honom, Kristjan, ”The new kid on the block”. Jag har sagt det till Daniel att det här ska vi bara njuta av – och jag tror att Daniel kommer göra sitt resultatmässigt bästa mästerskap någonsin – sen får vi se hur långt det räcker.

Hafsteinsson erkänner att framtiden alltjämt tillhör Kristjan Ceh. Men den framtiden infaller nödvändigtvis inte i Eugene.

– Daniel har sitt längsta kast framför sig, det är jag övertygad om. Och när Daniel kastar bra, då är det svårt att slå honom. Och jag tror att han kommer kasta jävligt bra på VM.

