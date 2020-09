Finska oron: ”Tycker att det är obehagligt”

Efter veckor av diskussioner är det äntligen dags för Finnkampen 2020. Platsen är Tammerfors och precis som vanligt ska Sverige och Finland göra upp i friidrottens alla grenar under två dagars tid. Men mycket kommer ändå vara annorlunda.

Till exempel har det svenska landslaget inte sin bas i Tammerfors, utan på ett hotell i Upplands Väsby.

Lördag morgon lyfter det första egenchartrade planet med de aktiva som ska tävla under just den dagen. Alla ska sen hem på kvällen. Och söndag morgon går nästa last.

– Det är verkligen speciella förutsättningar, men jag hoppas att det inte ska påverka våra prestationer ute på banan, säger den formstarka löparen Linn Söderholm.

”Ett enormt säkerhetstänk”

Väl på plats i Finland kommer det svenska laget behöva förhålla sig till tuffa restriktioner.

Förbundskapten Karin Torneklint berättar:

– Vi kommer åka med en buss direkt från flygplatsen till arenan och där får vi bara vara inne i ett speciellt rum, vi kommer värma upp helt isolerade från andra, när vi ställer upp oss på banorna kommer det vara avstånd mellan oss och finländarna, vi kommer ha startblock som bara är för svenskar… ja, de har ett enormt säkerhetstänk, trots att hela vår trupp har testats för covid-19 inför avresa och alla är friska.

Under fredagen berättade den finske journalisten Santtu Silvennoinen att många i Finland är ”förskräckta” över att drygt 100 svenska friidrottare ska komma in i landet.

Karin Torneklint är inte förvånad.

– När jag har läst alla de här instruktionerna har jag förstått att de tycker det här är lite obehagligt. Men vi får respektera det och anpassa oss, säger Torneklint.

– Jag tror att vårt sätta att leva med corona skiljer sig mycket från hur det är i Finland. Flera stycken i vår trupp har haft corona och vi tycker inte det är så konstigt. Men i den finska truppen är det kanske ingen som haft det. De är nog mer rädda än oss.

Hassan pekar på publiken

Löpartalangen Suldan Hassan tvingades sent i går kväll lämna återbud till Finnkampen efter att ha testat positivt för covid-19. Det handlar om ”små mängder”, enligt läkaren Sverker Nilsson.

Hassan tycker dock att den finska oron är lite märklig, med tanke på att de kommer släppa in 4 000 åskådare på läktarna.

– Visst är det 4 000 åskådare? Enligt mig är det farligare med 4 000 finländare på läktaren än 100 svenskar nere på banan. Alla i vår trupp har dessutom gjort tester för covid-10. Jag förstår inte riktigt den där åsikten, säger Hassan.

Sverige kommer till start i Finnkampen utan bland annat Armand Duplantis, Kalle Berglund, Kim Amb och Erika Kinsey. Men i truppen finns ändå stjärnor som Daniel Ståhl, Angelica Bengtsson, Meraf Bahta och Thobias Montler.

Förra året vann Sverige både på dam- och herrsidan.

– Jag hoppas på en ny dubbelseger i år, men det kommer nog att bli tuffare den här gången, säger Karin Torneklint.

LÄS MER: Paniklösningen efter det jobbiga samtalet

LÄS MER: Rätt av Duplantis att nobba Finnkampen