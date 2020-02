Duplantis: ”Kanske kommer bli pinsamt”

När Armand Duplantis slog till i polska Torun i lördags satt dokumentärfilmaren Brennan Robideaux hemma i USA och jublade inombords.

Det historiska världsrekordet (6,17 meter) kommer göra hans kommande film ”Born to Fly”, en dokumentär om den heta friidrottsstjärnan, bättre.

– Jag blev helt stum. Det är en väldigt märklig grej att se killen du filmat så mycket, och lärt känna så bra, bli världens bästa i sin sport. Det här kommer definitivt göra dokumentären bättre, säger Robideaux.

Det är något av en jackpot för dig?

– Verkligen. När jag började arbeta med det här visste jag att han en dag skulle slå världsrekordet, men jag såg inte att han skulle göra det så snabbt.

”Fångat uppriktiga ögonblick”

Robideaux började arbetet med filmen 2017. Han bodde mycket nära arenan där Duplantis tränade i high school, i Lafayette, Louisiana, och brukade gå dit och filma.

Plötsligt reste Robideaux världen över för att följa stavhopparen.

– Hans personlighet är så intressant. Hur han har utvecklats och mognat som person. Det är också en film om drivet som krävs för att bli en av de bästa i världen.

Kommer filmen avslöja några okända sidor hos honom?

– Jag tror det finns sidor av ”Mondo” man inte sett förut. Jag har finansierat hela filmen själv så här långt, vilket har lett till att jag har fångat många uppriktiga och öppna ögonblick med honom och hans mamma och pappa, säger Brennan Robideaux.

Duplantis: ”Det har varit lite kaotiskt”

Armand Duplantis ser själv fram emot filmen.

– Så länge som jag hoppar högt så blir nog storyn bara bättre och bättre. Jag försöker bara leva med det. Han som följer mig är en före detta granne till mig. Han har följt mig sen början av 2017. Jag tror att han blir klar med dokumentären i år, vet inte om det blir före eller efter OS. Vi får se när det blir. Jag vet inte om det här hoppet förändrar något. Det har varit lite kaotiskt!

Hur känns det att ha en dokumentär om sig själv?

– Jag har inte sett det än. Det ska bli coolt att se hur jag utvecklats över åren hur jag utvecklats som idrottare och person. Vi får se. Det kanske kommer vara pinsamt, säger han och skrattar.

Förutom ”Born to Fly” görs dessutom ett svenskt program, med dokumentära inslag, inför OS. Den produceras av Discoverys Jonas Karlsson, och kommer att sändas på Dplay och Kanal 5 runt spelen i Tokyo i sommar.

Dokumentären om Duplantis är en del av en programserie, med sex olika teman, som går under namnet ”Jonas Karlssons Olympiska berättelser”.

- Vi träffade Mondo för just det här projektet första gången hösten 2018, efter att han vunnit EM i Berlin. Sedan dess har vi gjort ett antal nedslag då och då i olika miljöer. Men jag har ju följt Mondo längre så så. Första gången jag intervjuade honom i USA var 2016, när jag var på SVT. Han var 16 år då, säger Karlsson.

”Vi är inte riktigt framme än”

Om innehållet säger han:

– Det ska bli en timme när det är klart. Det kan väl ses som ett långt, fördjupande reportage där tittarna får lära känna Armand Duplantis. Mondo är en av de hetaste idrottarna vi har just nu och programmet ska försöka ge en bild av honom och hans enorma utveckling och talang. Så det är rätt mycket inriktat på idrottaren Mondo. Och han lever ju stavhopp 24/7, så det är naturligt. Men vi har inte börjat klippa än och förhoppningsvis kan vi filma lite mer under våren, så vi är inte riktigt framme än. Förutom detta program har jag sex andra timslånga OS-program att producera, så det är lite mycket just nu.

– Mondo är tacksam att intervjua, eftersom han är så verbal och reflekterande. Jag kommer personligen ta en väldigt liten plats i programmet. Jag vill ge honom, hans familj och stavhopp så mycket utrymme som möjligt.

– Mycket kan så klart hända och det finns inga garantier för att han hämtar hem mästerskapssegrar framöver. Men Mondo har en karisma och en potential som gör att han kan dominera friidrottsscenen under 20-talet och faktiskt bli en av de riktigt stora.

”En one man show från början till slut”