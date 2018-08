Efter förra helgens EM-guld har Armand Duplantis återigen satt Sverige på kartan i stavhopp.

46 år efter rekordsommaren 1972.

Då blev Kjell Isaksson Sveriges första riktiga superstjärna i stavhopp.

Utöver de två EM-silvren 1969 i Aten och 1971 i Helsingfors vann han tio SM-guld och satte sju världsrekord i stavhopp.

I Kjell Isakssons trävilla på Snårbrinken i Spånga i västra Stockholm hänger tavlan som förkunnar de tre världsrekorden sommaren 1972.

Han har inrett ett helt rum med priser. Här trängs alla möjliga medaljer och utmärkelser. Från friidrotten, bowlingen, golfen - och tävlingarna i tv-succén ”The Superstars”. Det är en mäktig syn man möts av.

De fina stora medaljerna från världsrekorden 5,51, 5,52 och 5,55. Det sista rekordet hoppade han i Helsingborg. Medaljerna sitter i centrum på en av tavlorna. En sorts hedersplats.

Kjell Isaksson skrattar plötsligt till. Han minns tillbaka till barndomen och den första kontakten med friidrotten.

– Vi gjorde egna banor sprang, hoppade längd, höjd och även stav.

Hans stavar var gjorda av bambu eller grankvistar.

– Vi landade i sågspån. Det var andra tider då!

Den unge talangen svingade sig både över två och tre meter med de primitiva redskapen. Hans stil var hemmagjord. Men den var ändå tillräckligt bra för att ligga till grund för vad som skulle komma ett drygt decennium längre fram i tiden.

Kjell Isaksson Född: 28 februari 1948. Bor: Spånga i västra Stockholm. Familj: Singel. Sonen Klas, 34. Yrke: Driver firma med kompisen Hans Lagerqvist. ”Vi importerar stavar och skräddarsyr allt efter kundernas behov”. Idrott: Stavhopp. Klubbar: Sundbybergs IK och Österhaninge IF. Främsta meriter: Satte sju världsrekord, tre utomhus och tre inomhus. Hoppade som högst 5,59 meter. ”På träning hoppade jag 5,72 meter: Två EM-silver utomhus. I Aten 1969 och i Helsingfors 1971. Tio SM-guld mellan 1968 och 1979. Vann europafinalen i tv-programmet ”The Superstars 1975 och 1976. Äter: ”Gärna kött”. Dricker: ”Det blir mjölk eller lättöl”. Tittar på: ”Jag är en allätare”. Lyssnar på: ”Det blir mest låtar från svensktoppen.” Visa mer Visa mindre

Kjell Isaksson om Armand Duplantis

Totalt blev det sju världsrekord, varav fyra inomhus.

– Klart jag är stolt över mina rekord. Det var en härlig tid. Jag och min landslagskompis Hans Lagerqvist åkte under en tioårsperiod till USA. Vi kom etta och tvåa i nästan varje tävling, säger Kjell Isaksson.

– Vi var stjärnor i USA, alla kände igen oss. Men mina rekordhopp fick inte lika stor genomslagskraft i Sverige. Det kunde kanske bli någon notis här och där i tidningen. Det var en annan tid då. Det var annat när vi hoppade på hemmaplan.

När Kjell Isaksson lade av tog Miro Zalar över som etta och vann åtta SM-guld under 1980-talet.

Sommaren 2018 föddes en ny svensk stjärna i stavhopp. Armand Duplantis. Den 18-årige naturbegåvningen flög över 6,05 meter och hoppade hem EM-guldet i Berlin.

– Det Armand gjorde var helt fantastiskt, säger Kjell Isaksson. Jag visste att han var bra, men inte att han skulle hoppa så högt. Och på det sätt han gjorde.

– Jag följde dramat på tv. Det var fantastiskt att se hur så många killar kunde hoppa så högt under samma tävling. Det har aldrig hänt tidigare. Imponerande.

Hur skulle du klara dig i dagens konkurrens?

– Jag skulle ha varit med i världstoppen. Men det är väldigt orättvist att jämföra dagens hoppare med när vi höll på.

Varför?

- Det är en helt annan sport. En halv meter längre stavar som är gjorda i ett helt annat material. Armand Duplantis teknik skiljer sig helt från den vi hade.

Hur då?

- Dagens stavar skiljer sig enormt mycket. Mina stavar var stela och jag fick knappt någon böj på den. Jag fick hoppa med krokiga armar jämfört med hopparna i dag. Alla hoppare har anpassade stavar i dag. När jag började hoppa som 16-åring fann det bara en stav att köpa i Sverige. Stavarna är också en halvmeter längre nu.

Vad tror du om Armand Duplantis framtid?

– Han är ung och kommer att bli bättre. Med perfekta förhållanden kan han slå fransmannen Renaud Lavillenies världsrekord på 6,16 meter, satt i Ukraina 2014. Ja, det kan han göra. Han var uppe på höjden redan under sitt segerhopp i Berlin.

”Det kom som en chock för mig”

När Kjell Isaksson var aktiv skilde man på världsrekorden. Inne och ute. Men så är det inte längre.

Kjell Isaksson, med sju världsrekord, rankar ukrainska fenomenet Sergej Bubka som tidernas bäste stavhoppare.

Bubka vann sex raka VM-guld mellan 1983 och 1997 och satte 35 världsrekord (17 utomhus och 18 inomhus).

– Bubka kunde allt och hoppade högt så tidigt, han var klart före sin tid, säger Kjell Isaksson.

Den svenske stavlegendaren var 38 år när han gjorde sin sista landskamp 1986.

– Jag hoppade 5.22 när jag var 40 år. Men nu har jag inte hoppat sedan 1993. Jag har tappat fart. Min höft hoppade ur led också. Det känns att man börjar bli äldre, säger Kjell Isaksson.

Han utbildade sig tidigt till idrottslärare på GIH I Stockholm. Han jobbade parallellt med sin idrott. Det gick inte ihop annars ekonomiskt.

– Jag jobbade mycket under hösten, men tog tjänstledigt i januari och åkte till USA för att tävla och träna. Så höll jag på i över tio år.

Kjell Isaksson blev under landslagstiden kompis med sprinterstjärnan och dåtidens svenska omslagsflicka Linda Haglund.

– Vi var ett gäng som alltid höll ihop, vi blev bra kompisar och umgicks mycket när vi tävlade och tränade med landslaget. Jag och Linda kom varandra nära.

Linda Haglund vikarierade också för Kjell Isaksson på den skola han jobbade på.

– Jag körde idrotten på hösten fram till januari. Då tog Linda över. Vi var ett bra team.

Linda Haglund gick bort i cancer den 21 november 2015.

Kjell Isaksson var på sin väns begravning.

– Det kom som en chock för mig att Linda var sjuk. Jag visste inget. Det är sorgligt att hon dog så ung. Hon är saknad.

Så lever Kjell Isaksson i dag

I dag är Kjell Isaksson pensionär – men han tar det allt annat än lugnt. Han går sannerligen inte runt och matar duvorna i parken.

Kjell Isaksson håller i princip samma tempo i dag som han gjorde när han som världsstjärna svingade sig över ribborna på internationella mästerskap. Tillsammans med vännen och grannen Hans Lagerqvist driver han en firma som skräddarsyr stavar till aktiva och även till klubbar.

Den förre stavstjärnan bowlar också. Varje dag. Det har han gjort sedan 1990 när han träffade en tjej som höll på med sporten.

– Jag gick ner till hallen och kände att det var min grej. En kvinnlig ledare i en hall i Åkeshov i Bromma såg mig spela och värvade mig till klubben.

Han bowlade i elitserien under fyra år, har vunnit SM-guld i lag och blivit svensk mästare i både plus 50- och plus 60-klassen.

I dag tävlar han för BK Ax från Sollentuna.

– Jag fuskar även lite med golf, säger Kjell Isaksson. Jag har 7,8 i handikapp. Det är skapligt. Jag sänkte mig häromdagen.

I mitten på 1970-talet slog Kjell Isaksson igenom för den stora tv-publiken i ”The Superstars”. Det var en tävling för alla mästare och rekordhållare i olika sporter.

Isaksson vann Europafinalen 1975 – året efter upprepade supersvensken segern i holländska Rotterdam.

Holländske fotbollstjärnan Rudi Krol, häckfantomen Guy Drut från Frankrike, österrikiske backhopparhjälten Karl Schnabl och de sju andra motståndarna i finalen lyckades inte knäcka svensken.

Han var en komplett superman i en annan sorts kostym.

– Jag var både snabb, stark och hade bollkänsla. Allt sändes i tv över Europa och ”The Superstars” hade stor genomslagskraft. Det fanns ju inte så många tv-kanaler under den här tiden.

”Slet av hälsenan utan att jag visste om det”

Hur förändrade ”Superstars” ditt liv?

– Det var stjärnglans över oss deltagare. Jag blev igenkänd nästan överallt. Jag tävlade mot superstjärnor, men det var inget jag tänkte på när det väl var tävling. Jag kom även tvåa i VM för Superstars. Jag tror det var 1977.

Blev du rik?

– De pengar jag tjänade gick direkt till min klubb Österhaninge som jag tävlade för. Jag bytte till Österhaninge IF från Sundbyberg för att klubben hjälpte mig att fixa både jobb och bostad. Jag fick bidrag av min klubb.

Hade du inga sponsorkontrakt?

– Nej, men jag jobbade mot några företag som jag fick skor och kläder av. Det var mest kaffepengar jag tjänade.

Du var stark som ett monster när du var aktiv. Hur är formen i dag?

– Jag kör på med min skivstång på vinden hemma i kåken. Jag har gjort 110 kilo i frivändning, men den övningen är en pina i dag. Det blir lite marklyft och bänkpress. Men nog känns det att man börjar bli gammal.

Har du ont i kroppen?

– Jag har fortfarande ont i en axel efter ett fall i vintras, artros i handen och är stel i lederna. Men nog är jag i rätt skaplig form. Jag har sprungit mycket de senaste månaderna.

2016 fick Kjell Isaksson frågan om att vara med i SVT:s program ”Mästarnas Mästare”. Men han var tvungen att tacka nej.

– Jag slet av hälsenan utan att jag visste om det. Det gick inte att vara med. Nu är jag väl för gammal för att vara med. Det var väl sista chansen för några år sedan.

Den förre stavstjärnan lever som singel sedan sju, åtta år. Han har sonen Klas, 34 från ett tidigare förhållande.

Klas Isaksson är i grunden graffitimålare, men numera medlem i det svenska bandet "Den Svenska Björnstammen" som funnits i tio år.

– Klas blev inte idrottare utan är konstnärligt lagd. Men musik och idrott hör ju ihop på något sätt. Man använder ju samma hjärnhalva vi idrottare och musiker.