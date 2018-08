Duplantis svar till Kajsa Bergqvist

När Armand Duplantis vaknade på söndagsmorgonen hade han ett personbästa på 5,93 och sågs som en outsider till EM-guldet. Och till en början såg den svenska supertalangen lite darrig ut.

Hoppen över 5,50 och 5,65 var inte perfekta och på 5,80 kom kvällens första rivning.

Och kvällens sista för hans del.

För därifrån trotsade 18-åringen fysikens lagar. Efter att ha tagit 5,80 i andra försöket så tog han 5,85, 5,90 och 5,95 i första försöket. Samtidigt hoppade rivalerna Timur Morgunov, Poitr Lisek och världsstjärnan Renaud Lavillenie alla bra.

Men inte så bra som Armand Duplantis.

"Vill festa och sova på samma gång"

Han spräckte drömgränsen sex meter direkt i första och följde upp det med att som ensam hoppare i tävlingen – med marginal – sväva över den historiska höjden 6,05.

– Jag satt ner innan tävlingen och kollade stavhopp på YouTube, så många videos från mästerskap med Renaud (Lavillenie) som möjligt. Jag försökte skapa bilder av mig under ett sånt tillfälle på ett mästerskap. Och när jag hoppade så tänkte jag inte på att det var 6,05, jag tänkte bara på att klara det för att vinna, säger Duplantis.

Med den noteringen sällar sig Duplantis till en exklusiv skara bestående av legendaren Sergej Bubka, Renaud Lavillenie, ryssen Maksim Tarasov och Dimitri Markov, Australien som klarat 6.05 utomhus.

– Jag försöker hitta orden för att beskriva detta men tror inte det finns på något språk hur jag känner just nu.

– Jag är så glad, det är en dröm som slår in. Samtidigt är jag trött. Jag vill festa och sova på samma gång. Jag kan inte ens tänka, jag pratar med min mun, inte med min hjärna, saker kommer bara ut ur munnen. Det är galet.

Duplantis svar till Bergqvist

SVT:s expert Kajsa Bergqvist var eld och lågor när Duplantis flög högt över ribban på 6.05. Hon utbrast i sändningen att han var uppe på världsrekordshöjder och ville att tonåringen skulle försöka bräcka Bubkas utomhusrekord på 6.14.

Han kunde nämligen ha fortsatt att hoppa på högre höjder – men valde att inte göra det.

– Den här nivån... Ni förstår inte. Det är 6.20 det där, sa Kajsa Bergqvist i SVT.

Duplantis själv hade inte kraften att klara av det.

– När de andra missade… Jag var så trött. Tre personliga rekord. Jag kändes bara “lets just call it a day”. Guldmedalj och över sex meter. Jag tror det hade varit ett dåligt beslut att hoppa vidare. Jag visste också att jag var mer trött än det kändes just då.

Men Duplantis är säker på att han har ännu högre höjder i kroppen.

– Jag vet inte exakt hur högt jag var över. Men jag tror att jag hade kunnat hoppa högre i dag.

Firar - med Youtube

Med guldmedaljen runt halsen avslutade Duplantis guldkvällen på samma sätt som han började dagen.

På YouTube.

För direkt efter tävlingen kunde han inte komma ihåg vad han har gjort.

– Jag minns inte ens mitt sexmetershopp. Min hjärna är helt tom. Mina hopp blandas bara ihop i huvudet. Jag önskar att jag mindes ögonblicket men jag får kolla många fler YouTube-videos i kväll, säger Armand Duplantis.

