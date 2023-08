Armand Duplantis begärde upp ribban på världsrekordhöjd när VM-guldet var säkrat.

Men pappa Greg Duplantis ville inte att sonen skulle fortsätta hoppa.

Greg Duplantis, som också är sonens tränare, berättade under lördagskvällen att ”Mondo” fått känningar i baksida lår under stavhoppsfinalen. Duplantis krånglande baksidor har varit en följetong sedan i slutet av juli när svensken fick problem med kramp under tävling i Monaco.

Lördagens känningar väckte en viss osäkerhet kring kommande tävlingar – bland annat Finnkampen på Stockholms stadion nästa helg.

Duplantis själv säger att han är ”dag för dag”, men det finns i nuläget inga planer på att ställa in några tävlingar.

Under söndagen genomfördes en ultraljudsundersökning på stjärnans lår, men ingen skada hittades.

– Vi måste försöka ta reda på vad det är, säger pappa och tränare Greg Duplantis.

Duplantis stoppades innan prisutdelningen

På söndagen fick Duplantis ta emot sin guldmedalj på prisutdelningen utanför VM-arenan i Budapest.

Men den svenske stjärnan var nära att missa sin egen prisutdelning.

Duplantis fick problem när han kom fram till arenaområdet – där han först inte insläppt. På en bild syns hur den nyblivne världsmästaren pratar i telefon utanför en säkerhetskontroll.

– Ja, vi hade lite problem... Mondo hade inte med sig sin ackreditering, ler Greg Duplantis.

Festade han bort den i natt?

Greg Duplantis skrattar och nickar.

– Japp! Han tappade den antagligen på Pumas fest i natt!

Duplantis: ”Jag bara chillade”

Duplantis tog, i vanlig ordning, situationen med ro och säger att han ”bara chillade”.

– Jag tog det lugnt och sa bara ”om ni vill ha mig på medaljceremonin så behöver jag komma in någon gång”. Men det löste sig, säger Mondo med ett leende.

Greg Duplantis konstaterar:

– Har du inte ackrediteringen spelar det ingen roll att du är världsmästare.

Armand Duplantis rycker på axlarna.

– De har bara ett jobb och det är att om du har en ackreditering kommer du in och har du inte kommer du inte in. Jag är inte arg på någon, det är deras jobb.

Hur löste det sig?

– Någon kom till slut och sa att vi fick komma in.

