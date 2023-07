Regnet öste ner över Stockholms stadion på söndagen.

Läktarna var relativt välfyllda, men evenemanget blev inte den publikfest det brukar vara. Regnet och temperaturen, ner mot 15 grader, påverkade också resultaten negativt. Arrangören fick dessutom skjuta på grenar – där herrarnas stavhopp försenades med nästan två timmar.

Mindre publik och undermåliga resultat kan leda till att Bauhausgalans Diamond League-status kan vara hotad, åtminstone enligt SVT:s kommentator Jacob Hård.

Hård menar att Diamond League-organisationen väger in publikdeltagande och resultat när de bestämmer vilka galor som ska ingår under deras paraply – två kriterier som alltså påverkade negativt av regnet under söndagen.

– Det gäller att få till bra galor, en bra ranking för att få behålla sin Diamond League-status. Då är man inte hjälpt av att det regnar, sa Hård i SVT:s sändning under söndagen.

– Man bedömer olika saker. Resultatnivån men också publikintresset, och en del annat, när man betygsätter tävlingarna. Regnet kan ju ställa till det på flera sätt.

Bauhausgalans svar till Hård

Jan Kowalski, tävlingsdirektör för Bauhausgalan, är dock inte orolig för att faktorer som regn påverka Diamond Leagues bedömning.

– Alla som kan nånting om friidrott och ser det här vädret förstår att man får göra vad man kan för att genomföra tävlingen på bästa sätt, det är utifrån det man bedöms. Vädret kan man inte rå för, det är alla i Diamond League överens om att vädret kan skifta från år till år.

Så det ingår i en sån bedömning?

– Ja, det ligger i sakens natur.

Samtidigt tog sig en grupp klimataktivister in på löparbanan under 400 meter häck-loppet. Det är oklart hur Diamond League-organisationen väger in den typen av brister i säkerhetsarrangemanget inför framtida galor.

– Jag hoppas att det inte påverkar, säger Kowalski.

Duplantis betydelse för Bauhausgalan

Dessutom har Bauhausgalan i det närmaste en garant för bra resultat och stark publiktillströmning år efter år. Den garanten är Armand Duplantis.

Den 23-åriga världsstjärnan säger att Bauhausgalan är den viktigaste tävlingen i Diamond League-kalendern varje år.

– Det betyder allt. Det är så annorlunda att sova i din egen säng och laga din vanliga frukost, sen har du en Diamond League-tävling på kvällen, det är en konstig känsla. Jag älskar att tävla är, det här min favorittävling varje år. Det är den viktigaste tävlingen för mig, förutom VM, säger han.

Duplantis agent Daniel Wessfeldt säger att Duplantis betydelse för tävlingen är väldigt stor.

– Hade inte han varit här... då hade det varit fel, det hade inte varit bra. Så han är mycket viktig för tävlingen, säger han.

– Det är Mondofeber här.

Sen tror Wessfeldt precis som Jan Kowalski att de som utvärderar tävlingarna tar hänsyn till omständigheterna kring de för dagen skralare resultaten.

– Det viktigaste är ju hur många av de bästa som kommer hit. Sen om det blåser orkan, det kan man ju inte rå för. Jag menar, Karsten Warholm sprang knappast på sin bästa tid – men han var här. Det är det som betyder något.

