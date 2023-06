Armand Duplantis har tävlat tre gånger utomhus i år och vunnit alla gånger. Han har hoppat högst av alla (6,11) och är solklar favorit till att ta sitt andra VM-guld på två år i slutet av sommaren.

I torsdags hoppade ”Mondo” över sex meter i Oslo och vann ännu en Diamond League-tävling. Den svenske stjärnan försökte tre gånger att slå ett nytt världsårsbästa men misslyckades. Han menar dock att formen är bra.

– Jag kan slå världsrekord vilken dag som helst, säger Duplantis.

Nu väntar ett par dagar i Sverige och så klart firandet av en av årets största högtider.

– Mitt midsommarfirande kommer bli som för alla andra svenskar. Festa lite och ha kul, säger Duplantis.

Men redan på tisdag är det dags att tävla igen i tjeckiska Ostrava.

– Ja, det är inte den bästa tajmingen i schemat med tanke på midsommar. Så om jag inte hoppar bra i Tjeckien så vet du varför, skämtar 23-åringen.

Världsrekordhållaren sticker inte under stolen med att han gillar den svenska högtiden. Det var under just en midsommarfest han träffade sin flickvän Desiré Inglander.

– Det finns ingen bättre fest än midsommar. Det är en väldigt kul dag.

”Jag var chockad”

Armand Duplantis firade sin första midsommar i Sverige för tre år sedan. Det blev en smärre kulturkrock.

– Jag var chockad. Jag fattade inte hur det kunde vara i gång till klockan fyra på morgonen, säger Duplantis.

Han skrattar till.

– Men det är ju ljust ute – så då är det väl lättare att festa lite mer då.

VM i Budapest avgörs 19-27 augusti. Armand Duplantis är regerande mästare efter sitt överlägsna guld i Eugene i fjol, där han satte nytt världsrekord på 6,21.

TV: Märkliga bilderna – tävlar i hatt