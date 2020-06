Salwa Eid Nasers tilläts att springa VM-finalen, trots att hon hade missat tre dopingtester inför mästerskapet. The Athletics Integrity Unit, som övervakar fall för dopingtestning i friidrott, sade att Naser inte befann sig på de platser som hon hade registrerat och därmed kunde inte testerna genomföras, enligt The Guardian.

22-åringen tog sedan VM-guld i Doha efter att ha genomfört den tredje snabbaste tiden i historien på 48,14 sekunder.

Men VM-guldet fick inte Salwa Eid Naser att bättra sig. Efter ytterligare ett missat test i januari 2020 stängdes mästaren av från all tävling i friidrott.

Den preliminära avstängningen kan innebära att Naser blir av med hennes VM-guld samt att hon inte tillåts att tävla under OS i Tokyo nästa sommar.

Uppväxt i Nigeria

Naser, som är född och uppvuxen i Nigeria men tävlar för Bahrain, insisterade på lördagen att missa tre tester är ”normalt”.

”Jag har aldrig varit en fuskare och jag kommer aldrig att bli det. Jag missade bara tre drogtest, vilket är normalt. Det händer. Det kan hända vem som helst. Jag vill inte att människor blir förvirrade i allt detta eftersom jag aldrig skulle fuska”, säger friidrottaren på Instagram.

Men att klara missa tre tester är ”inte normalt” menar Åke Andrén-Sandberg, ordförande i RF:s dopningskommission.

– Alltså, vi har ungefär 200 idrottare i Sverige och de gör det regelbundet allihopa. Visst, det är någon som missar ett test ibland, men mer än 99 procent av alla klarar sig. Så konstigt kan det därför inte vara. Under den tiden vi har haft det här systemet är det två personer som har missat tre tester i Sverige, samtidigt som alla andra har klarat sig. Är det så att du klarar att beställa en flygbiljett på nätet så kan du klara detta också.

”Det är inte rimligt”

Så du håller inte med henne ”om att det kan hända vem som helst”?

– Om man är mästare på 400 meter så försörjer man sig antagligen på detta. I alla yrken finns det saker som är viktiga. Är det så om man försörjer sig på att vara friidrottare så är detta viktigt. Och då är det ”inte vem som helst som kan drabbas av detta”. Det är inte rimligt. Det kan jag inte hålla med om. Om man är slarvig och det gäller massa pengar får man faktiskt be om hjälp och låta andra sköta det. Det måste inte vara hon som skickar in rapporten, men rapporten måste skickas in i alla fall. Detta är inte rimligt för en professionell idrottare.

Den preliminära avstängningen är den senaste i en serie fall som har drabbat löpare som tävlar för Bahrain. Ruth Jebet, som har ett OS-guld i 3000 meter hinder, testades positivt för EPO, och den olympiska maratonlöparen, Eunice Kirwa, är sedan en tid tillbaka avstängd på grund av doping.