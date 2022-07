Man ser paniken i hennes ögon så fort hon hör orden ”The Oregon Project”.

Tyska VM-löparen Konstanze Klosterhalfen ler nervöst och sneglar mot presschefen som står intill henne.

– Nej, mumlar Klosterhalfen fram innan presschefen tar ton:

– The Oregon Project är historia.

Klosterhalfen börjar sakta gå.

Jag vet att du svarade på frågor på VM i Doha, men det har hänt väldigt mycket sedan dess. Har du några tankar eller reflektioner kring det?

Tyskan tittar upp och skakar på huvudet.

– Nej… nej tack.

Presschefen bryter in på nytt.

– Det var så många år sedan nu, så hon svarar inte på frågor om det, säger hon och låter Klosterhalfen lämna.

Men varför väcker en fråga om en träningsgrupp sån stress hos den tyska medeldistansstjärnan?

För att kunna svara på det måste vi backa bandet till 2001.

Använde sonen som försökskanin

I början av millenniet var Nikes dåvarande vice president Thomas E. Clark besviken på nivån för amerikanska långdistanslöpare. De korta sprintdistanserna har alltid varit en paradgren för USA, men i de längre loppen hade amerikanerna svårt att hävda sig.

Clark ville ändra på det. 2001 startade han och Nike ”The Oregon Project” och knöt till sig tränaren Alberto Salazar. Han var en gammal maratonlöpare som vunnit New York Maraton tre gånger och fick nu förtroendet att handplocka löpare till sin grupp.

Atleterna bjöds in till Portland och fick träna intill Nikes huvudkontor i förorten Beaverton. En del av löparna bodde i specialdesignade hus med mindre syre i, något som skulle simulera hög höjd och därmed öka deras röda blodkroppar och i förlängningen deras ork och prestation.

Det är inte den enda detaljen som gör projektet mytomspunnet och kontroversiellt. 2015 släpps en rapport som sägs ha bevis för att Alberto Salazar ska ha testat att massera in testosteron i löpare och använt sin son Alex som försökskanin i testerna.

Men projektet ser ändå ut att lyckas.

Världsstjärnor som Mo Farah, Sifan Hassan och Donavan Brazier blir en del av gruppen och tränas av Alberto Salazar. Arton år efter starten ser The Oregon Project ut att nå sin absoluta höjdpunkt på VM i Doha 2019.

Hassan vinner guld på 1 500 och 10 000 meter samtidigt som Brazier springer hem 800 meter. Andra löpare med kopplingar till projektet vinner medaljer och springer finaler.

Då kommer den stora smällen.

Mitt under friidrotts-VM i Doha stängs Alberto Salazar av för dopingbrott i fyra år. Amerikanska dopingbyrån Usada slår fast att Salazar och läkaren Jeffrey Brown bland annat tillhandahöll otillåtna preparat mellan 2009 och 2012.

– Jag är chockad, säger Sifan Hassan.

– Jag tar inga tillskott eller några konstiga saker, säger amerikanen Craig Engels, en av löparna i The Oregon Project.

Alberto Salazar hävdar sin oskuld, men dopingskandalen blir dödsstöten för projektet. Bara några dagar efter VM i Doha avvecklar Nike den kontroversiella löpargruppen.

– Situationen är en distraktion för atleterna, säger Nikes vd Mark Parker.

Men skandalerna kring Alberto Salazar slutar inte där.

Salazar har dessutom Nike-loggan tatuerad på armen. Foto: KIN CHEUNG / AP

Vittnesmålet: ”Så rädd”

Senare på hösten 2019 riktar den amerikanska löparen Mary Cain starka anklagelser mot sin tidigare tränare. Hon plockades in till The Oregon Project som 16-åring och blev juniorvärldsmästare på 3000 meter.

Men framgången hade en baksida.

Mary Cain berättar för The New York Times att hon under flera år blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av Alberto Salazar. Han ska ha gett Cain preventivmedel och vätskedrivande för att få ner hennes vikt och vägt henne framför lagkamrater.

– Jag var så rädd och ensam. Jag kände mig fångad och fick självmordstankar, berättar Mary Cain för tidningen.

Flera löpare går ut offentligt och berättar om mobbning och trakasserier i Alberto Salazars träningsgrupp. En av dem är Jackie Areson, VM-löpare på 5000 meter.

– Det var alltid kommentarer om att jag var för tjock och om att jag inte skulle klara saker. Min rumpa var för stor och jag skulle aldrig bli en bra friidrottare, sa hon till Expressen 2019.

Sommaren 2021 stängs Alberto Salazar av på livstid av US Center for Safe Sport för sexuella trakasserier. Han får aldrig mer träna ett lag eller en atlet som är kopplad till det amerikanska friidrottsförbundet.

I januari i år kan The New York Times avslöja detaljer från utredningen. Alberto Salazar ska bland annat ha penetrerat en atlet med ett finger under en massage.

Salazar själv nekar till alla anklagelser.

”Jag har aldrig ägnat mig åt någon form av olämplig sexuell kontakt eller sexuellt missbruk”, skriver han i ett mejl till tidningen.

Salazar omöjlig att nå

Juli 2022.

För första gången någonsin avgörs friidrotts-VM i USA. Och det är inte var som helst: Eugene, i delstaten Oregon.

Några timmars bilfärd från Nikes högkvarter tävlar världens bästa friidrottare. Skoföretaget är en stor anledning till att mästerskapet hamnade just här.

Det hade kunnat bli kulmen för The Oregon Project med mängder av VM-guld på hemmaplan. I stället är projektet tätt sammanlänkat med doping och sexuella trakasserier. Det är kanske därför Konstanze Klosterhalfen får panik i blicken när hon hör orden.

Norska Dagbladet har rest till Nikes högkvarter och försökt få personer från företaget att uttala sig om The Oregon Project. Det är svårt.

– Vi har försökt att nå Salazar i två månader. Det finns en mystik kring honom. Några menar att han bor i Utah, andra att han arbetar som volontär för katolska kyrkan. Vi har inte fått något av det bekräftat, säger Dagbladet-journalisten Thomas Haarstad.

– Det verkar som att få vet vad han egentligen gör och att han har gått under jorden.

En person, som vill vara anonym, säger till Dagbladet:

– Stöttningen han fick av Nike skapade många fienden. Några reagerade bra på det, andra inte. Många som inte tycker om projektet ogillar honom starkt.

Under Alberto Salazars glansdagar var en av byggnaderna i högkvarteret uppkallad efter honom. Nu är namnet borttaget.

När vi försöker komma i kontakt med Salazar är hans tidigare följeslagare Pete Julian det närmaste vi kommer. Julian var assisterande tränare i The Oregon Project.

Vi får inget svar på mejlen vi skriver till Julian. Vi hittar ett telefonnummer på universitetet han arbetade på tidigare. Telefonen är avstängd.

Den svenske 800-meterslöparen Andreas Kramer har tävlat mot flera löpare från The Oregon Project. Han har ingen aning om var demontränaren är i dag.

– Nej, jag vet inte. Man hör lite rykten om att han tränar någon annanstans, så det är väldigt svårt att svara på den frågan. Det är ett mysterium även för mig.

”Vi kanske tar en kaffe”

En som till slut går med på att prata om Alberto Salazar är nederländska stjärnan Sifan Hassan. Hon tränades tidigare av Salazar och påpekar att dopinganklagelserna rör tiden innan hon började samarbeta med tränaren.

– Jag hoppas att Alberto kommer ut helskinnad på andra sidan av det här. Det är sorgligt, jag vet inte vad som hände, säger Sifan Hassan.

– Min bild är att Alberto är en riktigt bra man. Den Alberto jag känner och den jag hör om är inte den samme. Han är snäll och omtänksam. Jag kan inte döma honom för vad som hände för tio år sedan, säger Hassan.

Vet du var han är nu?

– Jag tror att han är med sin familj.

Har ni någon kontakt?

– Nej, nej. Jag har inte varit i Oregon de senaste åren, innan jag kom hit för en vecka sedan.

Sifan Hassan tar en kort paus.

– Men om jag ser honom kommer jag säga hej. Vi kanske tar en kaffe.

TV: Se ”VM när du sov”

LÄS MER: Stor guide till friidrotts-VM – program, trupp och tider

LÄS MER: Flickvännen på plats för att stötta ”Mondo”: ”Mer nervös är honom”

LÄS MER: Christian Olsson om depressionen: ”Det kostade mig ett äktenskap”

LÄS MER: Stjärnorna stoppas i VM – på grund av deras kroppar: ”Overkligt”