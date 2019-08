Armand ”Mondo” Duplantis, 19, är en av världens absolut bästa stavhoppare och han har redan hoppat 6,05. Men han verkar fortfarande ha fötterna på jorden.

I veckan publicerade Upsala IF en bild på Duplantis och 13-årige Hugo Engkvist på sin Facebook-sida och skrev: ”Tänk att du är 13 år, älskar stavhopp och att du hela sommaren harvat på ensam i IFU utan tränare när gruppträningarna haft sommarlov. Men just i dag hade vår P13-rekordhållare Hugo kanske sitt livs största ögonblick inom friidrotten... In genom hallens dörr under hans träning och fram till mattan kommer Mondo Duplantis och Hugo börjar med att säga 'Säg till om du behöver mattan så kan jag så klart gå direkt..' på darrig engelska. Svaret? Ett stort leende och en mini privat-träning av sin största förebild/världens bästa stavhoppare?”

När SportExpressen nådde Hugo Engkvist förklarade han att träningspasset med Duplantis var ”det största som hänt mig”.

Armand Duplantis under en träning med Hugo, 13. Foto: Upsala IF

”Det var lite sorgligt”

Armand Duplantis själv får ett leende på läpparna när vi frågar honom vad som egentligen hände.

– Det är egentligen ingen ”big deal”, säger han.

– Jag skulle inte hoppa stavhopp den där dagen, men jag la ändå mina grejer bredvid mattan för att… jag brukar alltid göra det. Då blev han lite nervös och frågade om han skulle flytta på sig. Jag sa att det var lugnt och sen hängde jag lite med honom innan jag skulle börja träna.

Han fick lite tips från dig?

– Ja, han hoppade ju där helt själv och jag tyckte det var lite sorgligt. Sen blev jag full i skratt när jag såg hur han nötte på. Han hoppade, tog staven och gick tillbaka och hoppade igen tio sekunder senare. Jag höll på exakt likadant när jag var i hans ålder.

Armand Duplantis har nu bjudit in Hugo Engkvist att hänga med honom under Finnkampen som avgörs på Stockholms Stadion i helgen.

– Även om vi bara träffades en kort stund så märkte jag vilken brinnande passion han hade för stavhopp. Och jag tänker att han borde tycka det är coolt att få vara med på en riktig tävling och se exakt hur jag och pappa interagerar mellan hoppen, säger Duplantis.

– Jag har kollat med lite folk på förbundet nu och jag hoppas att allting löser sig.

