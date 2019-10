I sin ansökan till att få friidrotts-VM lovade Qatar att arenan Khalifa Stadium skulle vara fullpackad med åskådare varje kväll. Så fort VM drog i gång visade det sig plågsamt tydligt att de hade haft fel.

Arenan var långa stunder knappt halvfull och när klassiskt stora publikgrenar som exempelvis 100 meter för damer avgjordes så var arenan näst intill tömd.

Arrangören angav efter de inledande dagarna att det skrala intresset berodde på en rad faktorer, däribland tävlingstiderna som var optimerade för tv samt det politiskt oroliga läget med Qatars grannstater som ledde till att rörelsen mellan länderna var begränsad.

Nya uppgifter efter publikkaoset i VM

Att läktarna gapade tomma på arenan väckte direkt en hel del kritik, bland annat från tiokamparen Kevin Mayer som kallade det för ”en katastrof”.

Kritiken fick arrangören att agera och redan på torsdagen var arenan mer välbesökt och på fredagskvällen var Khalifa Stadium fylld till brädden.

Många frågade sig varför det blev så helt plötsligt - och flera personer tror sig ha hittat en anledning.

Dels var det så klart så att hemmahopparen Mutaz Essa Barshim tävlade (och vann guld) i höjdhoppet på fredagen.

Men enligt New York Times reporter Tariq Panja så var en stor del av publiken på plats gästarbetare i Qatar som eskorterats till arenan av landets säkerhetsstyrka.

”Ett fullständigt bedrägeri”

Enligt flera personer, däribland Jens Weinrich som skriver bloggen Sports&Politics, så ledde det till att publik som ville betala för att komma in nekades plats.

”Det är fejkpublik”, skriver han på Twitter.

AP:s Rob Harris kunde även han visa hur stora mängder människor inte kunde ta sig till sina platser på grund av publiktrycket.

Andreas Selliaas, som driver den norska sajten Idrettspolitikk kallar draget att använda gästarbetare för att fylla arenan för ”äckligt” och att om att stämmer så är det ”ett fullständigt bedrägeri.”

Svenska kritiken mot Qatar som VM-arrangör

Det här är inte de första underliga uppgifterna som florerar gällande publiken under VM. Så sent som för några dagar sedan kom BBC med uppgifter som dels gjorde gällande att Qatar tagit in soldater på arenan för att fylla ut. Dessutom uppgav The Guardian att arrangören flyttat publik närmare BBC:s studio för att de ville skapa en ljudkuliss som skulle ge intrycket av att arenan var fylld.

Den svenska tiokamparen Fredrik Samuelsson har tidigare delat med sin av sina misstankar om att arrangören har lagt in fejkat publikljud i tv-sändningarna.

– Det lät mycket mer när man kollade tv på hotellrummet än vad det gjorde när man var inne arenan. Det känns som de har lagt på något ljud, extra jubel.

Sveriges förbundsordförande Johan Storåkers säger att han helst hade sett att VM inte arrangerades av Qatar.

– Vi har synpunkter på placeringen. Det handlar delvis om bristande intresse och om klimatet. Det är inte sunt och ur ett medicinskt och prestationsmässigt perspektiv att ha maraton och gång här. Vi har även synpunkter på bristen på mänskliga rättigheter, säger han.

– Om Sverige hade fått välja så hade VM inte placerats i Qatar.

