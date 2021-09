Årsbästa – Lindh klar för DL-finalen

Armand Duplantis vann stavhoppet enkelt men han var inte den enda svensken som levererade under fredagens Diamond League-tävling i Bryssel.

Lovisa Lindh slog nämligen till med ett personligt årsbästa på 800 meter. Tiden 1.59,49 tog henne till en sjätteplats i loppet som vanns av jamaicanskan Natoya Goule.

Resultatet innebar också att Lindh är klar för Diamond League-finalen i Zürich.

– Det kändes jättebra. Det var sån himla stämning, det är så kul att springa inför publik. Jag tror Mondo gjorde något högt hopp också precis när vi kom in. Det var sjuk stämning, jättekul, säger Lindh i C More.