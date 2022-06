Bauhausgalan på Stockholms stadion agerade många idrottares genrep inför VM i Eugene i juli. Det tillfället tog många atleter i akt.

Stadionrekordet skulle slås i bland annat spjut herrar, 400 meter häck för damer, 400 meter herrar, diskus herrar och stavhopp herrar innan några av världens bästa atleter tackade för sig.

Armand Duplantis seglade över 6.03 utan problem och kammade hem både guldet och nytt stadionrekord.

– Jag har hoppat över 6 meter tre gånger på stadion. Jag vet att det är en bana jag kan hoppa högt på, sa Duplantis inför tävlingen.

Slog världsrekordet med superhopp

Sedan klev ”Mondo” fram och gjorde just det han sa inför tävlingen: hoppade högt. 6.16 för att vara exakt – och slog sitt eget världsrekord utomhus.

– Tack så mycket, det är helt galet. Jag vet inte vad jag ska säga. Tack till er, vilken energi. Jag är i Stockholm, det är hemmaplan och då måste man ”take it to another level”, sade Duplantis från innerplanen direkt efter rekordhoppet.

– Det är bara att njuta av det som händer här i kväll. Han är den absolut snabbaste stavhopparen som uppmäts på en ansatsbana med en stav i handen. Det är full kontroll, säger SVT-experten Alhaji Jeng i sändningen.

Efter rekordhoppet hyllades av längdhopperskan Khaddi Sagnia, som själv slutade trea i längdhoppet efter en fin prestation.

– Han är grym, det är så jäkla kul att se. Det är så kul att få vara med om, det är otroligt viktigt för svensk friidrott. Jag unnar honom all framgång, det är en ”humble” kille. Han har fötterna på jorden, att bara få vara runt honom ger så mycket energi, säger Khaddi Sagnia.

”Jag tror fortfarande jag kan bättre”

Efter rekordhoppet menade Duplantis själv att den nuvarande formen är bra, men att det samtidigt finns ännu mer att hämta.

– Det känns helt fantastiskt. Det är extra speciellt när man hoppar på en plan där man har tränat och som ligger tio minuter hemifrån. Man vill försvara sin hemmaplan först och främst. Så vinsten för mig var väldigt viktig. Och jag är i den formen att jag kan hoppa högt. Så det var egentligen inte en så stor överraskning för mig. Men det var extra mycket motivation att göra det framför alla här, säger Duplantis och tillägger:

– Men jag tror att jag kan komma i bättre form än så här. Det kändes bra att hoppa i dag, men det var inte så att allt här var perfekt. Jag tror fortfarande jag kan bättre.

Duplantis passade också på att hylla stödet från läktarna på Stockholm stadion.

– Det var underbart. Det är svårt att förstå. Svenska folket har stöttat mig så mycket och det är svårt att förklara. Det är galet. Så det var det minsta jag kan göra för alla som var här och kollade på mig. Det är väldigt hjärtevärmande, det är surrealistiskt. Alla här som tittade, det betydde allt för mig att försöka göra något speciellt för dem.

Även förbundskapten Kajsa Berqvist var vid gott humör.

– En helt magisk friidrottskväll. Den bästa på Stadion på år. Fantastisk friidrotts propaganda.

Om Duplantis säger hon följande:

– Vad kan man säga som inte är sagt. Han är ju helt makalös. Det är världsnivå på tävlingen och ändå får han alla andra att se som statister, det är makalöst.

