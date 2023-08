Äntligen har de fattat: Fullständig galenskap

Då ska vi se här.

Två nederländska stjärnor sumpar sina guldmedaljer genom att falla ett par meter innan mållinjen direkt efter varandra. En amerikan stöter nästan ett nytt världsrekord i kula med två blodproppar i benet. En norsk superstjärna i medeldistanslöpning hetsar en fullsatt arena i semifinalen på 1500 meter. En amerikanska tvingas ut på rullstol efter ett kvallopp på 400 meter. Tjuvstarter och förvirring avlöser varandra i ett högdramatiskt kval på herrarnas 100 meter.

En svensk gångare tar VM-silver och spyr i en orange hink.

En svensk medeldistanslöpare kraschar i kvalet, men släpps vidare av juryn och gör sitt livs lopp i semifinalen.

En svensk diskuskastare visar gammal god form och är bäst av alla i kvalet, medan den andra fråntas sin finalplats mer än ett halvt dygn efter avslutad tävling.

Det är händelser nog att fylla en hel säsong, men det är bara en snabb sammanfattning av friidrott-VM:s inledande helg.

Inte sällan är friidrotten The greatest show on earth. Jag är glad att Netflix äntligen fattat det.

***

I samband med starten av friidrotts-VM i Budapest kom nyheten att friidrotten, eller i alla fall sprintdelen av sporten, får sin egen ”Drive to survive”.

Drive to survive Med start 2018 började ett dokumentärfilmsteam följa formel 1-världens största stjärnor och fick en exklusiv inblick i förarnas vardag och liv. Serien blev en enorm tittarsuccé och enligt New York Times har den på ett dramatiskt sätt ökat intresset för sporten i framför allt USA. Totalt har det gjorts fem säsonger av serien. Visa mer

Samma team som arbetat med ”Drive to survive” håller just nu på att producera en dokumentärserie i sex delar som följer några av världens främsta sprinters under 2023, med VM i Budapest som en av de viktigaste skådeplatserna.

Serien kommer att släppas under 2024 och jag känner att det verkligen är på tiden. Även om man bortser från mitt eget intresse för sporten känns det så oerhört rimligt att göra dokumentärunderhållning om friidrotten.

Vartenda land över hela världen (mer eller mindre) har en representerat i sportens toppskikt, det är fyllt med starka personligheter och inte sällan otroliga livshistorier.

Tv-tittarna är stora vinnare på att en sån här dokumentär produceras – och jag hoppas att sporten blir en lika stor vinnare när den sänds.

***

De senaste åren har flera stora namn inom friidrotten pratat om bristen på pengar inom sporten och minst lika många har slagit larm om bristande intresse från såväl livepublik som tv-tittare.

I våras berättade tiokamparen Fredrik Samuelsson om hur de svenska utövarna måste kämpa för att få ihop pengar till sin idrottssatsning. Det var en naken och ärlig inblick i deras liv som man sällan tänker på när man följer en stor tävling, men man blir varse om på vilken ömtålig grund de stora friidrottstävlingarna vilar.

Intresset behöver öka och mer pengar måste komma in för att vi ska få fler otroliga idrottsögonblick i framtiden.

Jag hoppas att Netflixdokumentären nästa år kan vara startskottet för friidrottens ”Drive to survive”-succé och att vi i framtiden får se stjärnor från alla möjliga grenar ta plats.

Så att jag varje år kan bänka mig och följa det underbara och galna skådespel sporten är.